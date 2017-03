Nổ súng vây bắt giang hồ Tí ‘em’

Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Hiếu (biệt danh Tí “em”, 31 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội cố ý gây thương tích. Liên quan đến Tí “em”, cơ quan công an cũng đang tạm giữ Thạch Đa Ruốt, Hoàng Huy Trường (ngụ TP.HCM), Nguyễn Minh Nhựt (Nhựt “bể”) và Huỳnh Hữu Hà (cùng ngụ Bình Dương) để mở rộng điều tra các hoạt động bảo kê trên địa bàn.





Nguyễn Trung Hiếu (Tí “em”) và hung khí gây án bị Công an tỉnh Bình Dương thu giữ. Ảnh: CTV

Theo điều tra, băng nhóm do Tí “em” cầm đầu gồm các đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Để có tiền mua ma túy, Tí “em” thường đưa đàn em đến uy hiếp các nhà hàng, quán bar, karaoke trên địa bàn thị xã Thuận An để đòi bảo kê hằng tháng. Do sợ bản chất liều lĩnh, ngang ngược của băng Tí “em” các chủ nhà hàng, quán ăn không dám tố cáo với công an. Nếu chủ quán bar, nhà hàng nào từ chối đóng tiền bảo kê thì bị Tí “em” cho đàn em tới quậy phá tưng bừng không thể tiếp tục làm ăn, chỉ có nước phải đóng cửa. Còn đối với những đối thủ cạnh tranh lãnh địa, Tí “em” không ngần ngại ra đòn để phủ đầu. Vì vậy băng nhóm Tí “em” nhanh chóng có “số má” trong giới giang hồ khiến các băng nhóm khác phải dè chừng.

Ngày 26-3-2012, Tí “em” rủ bốn đàn em đi nhậu ở một nhà hàng trên đường Nguyễn Trãi (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An). Trong lúc ngồi nhậu, Tí “em” thấy anh VVN ngồi bàn bên cạnh có quen biết nên cầm ly bia sang chào. Tuy nhiên, anh N. không uống ly bia mời khiến Tí “em” cầm ly bia hất xuống đất rồi quát: “Không biết nhìn trên nhìn dưới à?”. Dứt lời, Tí “em” lấy ly bia phang mạnh vào mặt, trán, đầu anh N. khiến nạn nhân bị thương tích. Sau đó Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ một số người liên quan, còn Tí “em” nhanh chân lẩn trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Trong thời gian bị truy nã, Tí “em” tạm giao đàn em tiếp tục việc bảo kê. Thỉnh thoảng nhiều vụ đánh nhau, gây rối để thị uy cần đến “đại ca” thì Tí “em” xuất hiện.

Chiều 4-8, các trinh sát nắm được có một nhóm giang hồ xưng danh Tí “em” đang chuẩn bị hung khí tấn công băng nhóm khác liên quan đến hoạt động bảo kê. Lực lượng cảnh sát đã được huy động giăng lưới quanh tất cả khu vực mà nhóm Tí “em” thường tụ tập. Nhận thấy nhóm giang hồ nguy hiểm có vũ khí nên tối cùng ngày, các trinh sát đồng loạt nổ súng trấn áp bắt giữ Tí “em” cùng đàn em khi đang tổ chức “đập đá” trong một căn nhà không số ở phường Bình Hòa, giáp phường An Phú. Khám xét tại đây, công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một cây súng tự chế bắn bi sắt, hai cây mã tấu dài, bốn cây gậy gỗ, một chiếc rìu, một lưỡi cưa và dao... Tí “em” khai nhận đang tập hợp đàn em chuẩn bị giải quyết ân oán với nhóm đối thủ thì bị phát hiện, bắt giữ.