Nợ tiền, bịa chuyện bị bắt cóc tống tiền bố đẻ

Quanh năm chân lấm tay bùn, nghe thằng con trai đang làm nghề nấu ăn thuê ở Hà Nội (Ý đang thuê trọ tại Mỹ Đình - Từ Liêm) nói vậy, cả nhà ông Mạnh như rụng rời chân tay. Sau đó, ông Mạnh liên tục nhận được những tin nhắn của Ý và một người tên là Hiền, tự giới thiệu là chủ nợ. Hiền cho biết, đang giữ Ý tại một phòng trọ vì Ý nợ tiền, nếu không trả ngay thì sẽ “Xử lí thằng cu nhà bác”…



Hiền khẳng định, giữa tháng 7 vừa rồi, Ý vay Hiền 20 triệu với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày. Sau đó, Ý lại vay thêm 10 triệu và tính cả lãi suất thì tổng số tiền đến ngày 31/7 (hạn chót phải trả) là 54 triệu đồng. Với gia đình thuần nông như ông Mạnh, đó là số tiền không dễ gì có được nên ông xin với Hiền cho hoãn vài ngày để thu xếp. Ngày 31/7, ông Mạnh nhờ một người cháu họ đến địa chỉ mà Ý cho biết bị giam lỏng (tại một nhà trọ ở số 2, ngách 389/70, ngõ 2B, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu) thì thấy Ý đang ở cùng với một số thanh niên; nhất cử nhất động của Ý đều bị một người tên là Hiền giám sát.







Bùi Văn Ý (bên phải) và Phạm Văn Hiền rất ân hận vì màn kịch tống tiền.



Theo Trần Duy Hiển (CAND)



Người cháu họ bèn điện cho ông Mạnh, khuyên ông nên lo đủ tiền để bảo đảm an toàn cho Ý. Nghe vậy, chiều 1/8, ông Mạnh đành phải bắt xe lên Hà Nội, tá túc tại nhà người anh trai ở Mỹ Đình (Từ Liêm), hai anh em ông Mạnh bàn bạc và sáng ngày 2/8, ông Mạnh đến Phòng CSHS Công an TP Hà Nội (PC45) trình báo.Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, PC45 Hà Nội đã cử Đội Đặc nhiệm phối hợp cùng Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) triển khai lực lượng và tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trọ theo thông tin trình báo. Khi thấy Công an bất thần xuất hiện, 4 thanh niên (trong đó có Ý) líu lưỡi, răm rắp làm theo mọi yêu cầu. Cả 4 người bị đưa về Công an phường Dịch Vọng Hậu và thành khẩn khai báo. Vốn dĩ, Ý là bạn bè với Phạm Văn Hiền (25 tuổi, thường trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định, là tài xế taxi).Ngày 11/7, Ý cần tiền tiêu nên đã nhờ Hiền vay hộ 20 triệu đồng, đến ngày 30/7 lại vay thêm 10 triệu đồng với lãi suất 4.000đ/ngày/triệu hẹn đến 31/7/2013 sẽ trả. Nhưng do không có khả năng trả nên hai đứa bàn bạc Ý đến ở chung phòng trọ với Hiền, sau đó dựng chuyện Ý vay của Hiền 54 triệu đồng nên bị Hiền khống chế, giám sát không cho đi làm. Ý và Hiền đã liên tục điện cho ông Mạnh đứa cầu xin, đứa đe dọa nếu không trả tiền đúng hẹn thì sẽ xử lý, “Xin đôi chân của Ý”...Quá trình xác minh, 2 sinh viên ở cùng Hiền và Ý tại căn nhà trọ trên không liên quan đến vụ việc. Lời khai của Ý, Hiền và ông Mạnh đều thống nhất, phù hợp với diễn biến vụ việc. Ý và Hiền đều chưa có tiền án tiền sự. Căn cứ nội dung, tính chất sự việc, quá trình điều tra xác minh của lực lượng CSHS Phòng PC45 Công an TP Hà Nội, của điều tra viên Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Dịch Vọng Hậu đều xác định vụ việc không có dấu hiệu của phạm pháp hình sự, chỉ là vi phạm hành chính về ANTT. Do vậy, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã đề xuất xử lí hành chính với Bùi Văn Ý, Phạm Văn Hiền.Chiều 3/8, chúng tôi đã gặp Ý và Hiền đang bị tạm giữ hành chính tại Công an phường Dịch Vọng Hậu. Cả hai thanh niên này đều bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi. Đây cũng là bài học cho những thanh niên mới lớn, chỉ vì đua đòi ham chơi mà họ suýt tự đóng sập cánh cửa tương lai của mình. Hơn nữa, hành vi của họ còn làm gia đình hoang mang, thất vọng và tốn bao công sức, thời gian của lực lượng Công an. “Chúng cháu xin chừa hẳn ạ!” – Ý và Hiền khẳng định