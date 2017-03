Nợ tiền thức ăn cho tôm, đem súng Rulo xử chủ nợ

Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hồng Thắng, 26 tuổi, trú ở khối 5, phường Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Hồng Thắng từ Nghệ An vào vịnh biển Vũng Rô dưới chân đèo Cả ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa đầu tư vốn nuôi tôm hùm trong lồng bè và thiếu nợ tiền mua thức ăn cho tôm của anh Nguyễn Đình Trung (43 tuổi, trú ở phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Nhiều lần anh Trung đòi nợ nhưng Thắng phớt lờ không trả, nên anh Trung cử người thân là Đào Văn Minh, 23 tuổi, trú ở thôn 3, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa đến ăn ngủ tại bè nuôi tôm của Thắng nhiều ngày đêm để đòi nợ.

Nhận được tin báo qua điện thoại từ người làm công trên bè tôm, Nguyễn Hồng Thắng thuê xe ôtô du lịch 16 chỗ ngồi và “điều” thêm 4 thanh niên khác là Nguyễn Thái Vinh, Đàm Quốc Long, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Sĩ Thục - cùng trú ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An vào Phú Yên để “xử” chủ nợ. Trước khi lên xe, Thắng mang theo 4 thanh kiếm thép, 1 khẩu súng Rulo.

Khoảng 2h sáng 18/9, cả nhóm xuống bè tôm của Thắng bày rượu ra uống, một lát sau Long và Dũng cầm bát sứ tấn công anh Minh là người được anh Trung giao bám trụ trên bè tôm của Thắng để đòi nợ. Hoảng sợ nên Minh nhảy xuống biển bơi sang bè tôm khác lánh nạn, trong khi đó Thắng rút khẩu súng Rulo từ túi xách ra cầm trên tay để đe dọa.

Từ tin báo của người dân, trong buổi sáng cùng ngày, một tổ công tác của Công an huyện Đông Hòa phối hợp Trạm Biên phòng cửa khẩu Vũng Rô thuộc Đồn Biên phòng Vũng Rô tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ 4 thanh kiếm thép cùng khẩu súng Rulo và đạn.





Theo Hữu Toàn (CAND)