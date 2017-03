Nổ trong cửa hàng gas, 3 người bị bỏng nặng

2 phụ nữ bị bỏng nặng hơn trong vụ nổ tại Cửa hàng kinh doanh gas Tuần-Hà

Vào lúc 10 giờ 58 phút, ngày 15-8, người đi chợ và các hộ kinh doanh tại chợ Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) bị một phen hoảng loạn, khi nghe một tiếng nổ lớn và lửa khói bốc lên mù mịt, phát ra tại Cửa hàng kinh doanh gas Tuần - Hà nằm giữa khu vực ki-ốt kinh doanh trước cổng chợ.

Rất may, 3 xe cứu hỏa của lực lượng PCCC Công an Nghệ An đã kịp đến ứng cứu nên lửa chưa kịp lan sang hàng chục bình gas khác kề bên.



Vụ nổ đã làm cháy nhiều tài sản bày bán trong cửa hàng và làm chị Trần Thị Bích Gái (25 tuổi, ngụ tại khối 13, phường Hà Huy Tập, TP Vinh); chị Phạm Thị Bích Ngà (22 tuổi) và anh Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, đều ngụ tại phường Hưng Dũng, TP Vinh) bị bỏng khá nặng, trong đó 2 người phụ nữ bị bỏng rất nặng.

Theo nhiều người, có thể cửa hàng này đang vừa sang chiết gas vừa nấu ăn nên lượng gas rò rỉ ra ngoài đã gây ra vụ nổ nói trên.

Theo Sao Mai (NLĐO)