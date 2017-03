Nổ xe máy ở Bắc Ninh: Do hai đối tượng tự gây ra

Chiếc xe máy bị nổ, cháy rụi hoàn toàn. (Nguồn: VTC)



Hai đối tượng tử vong do vụ nổ xe là Đỗ Văn Mười ( sinh năm 1974, ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải ( sinh năm 1966) ở Chí Linh, Hải Dương.



Ngay sau khi giám định hiện trường, thi thể của 2 người này đã được đưa về gia đình xử lý. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, vụ nổ do hai đối tượng tự gây ra. Động cơ dùng thuốc nổ đang chờ giám định để làm rõ.



Như tin đã đưa, khoảng 2 giờ ngày 29/12, tại khu vực đường Hai Bà Trưng, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh đã xảy ra vụ nổ xe máy kinh hoàng làm chết tại chỗ hai người.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập phần thi thể của các nạn nhân; đồng thời thu thập thông tin, đã làm rõ danh tính hai người chết.



Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.