Nỗi đau của một gia đình có 2 con gái bị xâm hại

Vợ chồng anh Bùi Văn Dự ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa sinh được 4 người con, thì cả 4 đều không được đến trường do gia đình quá nghèo. Cách đây mấy năm, trên người anh Dự bị nổi mụn nhọt rồi biến chứng chuyển sang bại liệt, khiến anh nằm liệt giường. Sự khó khăn về kinh tế, nỗi đau thể xác đối với anh Dự không xót xa, cay đắng bằng việc mới đây hai cô con gái của anh bị hãm hiếp.

Cùng cực đắng cay

Trong căn nhà nhỏ trống rỗng của vợ chồng anh Dự có tới 6 con người trú ngụ. Cảnh túng quẫn khiến đám trẻ trở thành nạn nhân của việc thất học, mù chữ. Nhìn cô con gái đầu Bùi Thị M với cái bụng lùm lùm lớn lên từng ngày, chị Quách Thị Nguyệt (vợ anh Dự và là mẹ đẻ của M) òa khóc nức nở: “Gia đình tôi nghèo hèn, thấp cổ bé họng nên cũng chẳng biết kêu đâu cho thấu”.

Kể cho chúng tôi nghe về ngày định mệnh kinh hoàng ấy, trong ánh mắt, giọng nói của Bùi Thị M (SN 1991) vẫn chưa hết bàng hoàng như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua: “Gần 6 tháng trước, một thanh niên gần làng tên Hùng, đi mua gỗ keo và gặp em đang bứt cỏ ở trên đồi. Sau đó, Hùng chủ động tìm đến nhà em lân la nói chuyện với bố. Một buổi khác, Hùng rủ em đi mua cây ở làng bên, em cả tin nên đi theo. Nhưng anh ấy đã chở em ra đập Mậu Lâm, giở trò đồi bại. Em van xin nhưng Hùng không buông tha. Cái thai trong bụng em chắc chắn là của anh ấy, nhưng giờ anh ấy không chịu nhận”.

Họa vô đơn chí

Nỗi đau trong gia đình này chưa nguôi thì Bùi Thị S (SN 1993), em ruột M cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo tố cáo của gia đình: Chừng 2 tháng trước, có người đàn ông khoảng 50 tuổi tên X ở xã Mậu Lâm ghé qua nhà anh Dự chơi. Ông X mua một chai rượu và đưa cho anh Dự 10.000 đồng rồi đặt vấn đề nhận con anh Dự về làm giúp việc.

Tưởng ông X cần người “nội trợ” thật, anh Dự đồng ý cho S xuống nhà ông X nấu cơm thuê. Vậy nhưng, ông X không đưa S về nhà mình mà chở em xuống đập Cây Sy thuộc xã Mậu Lâm để thực hiện hành vi thú tính. Hãm hiếp S xong, ông X bỏ mặc S tự đi về nhà mình. Ông X nói với S là phải đi đám ma nhà ông Quang Mây ở xã Mậu Lâm.

S đem sự việc này về kể cho gia đình. Anh Dự đã nhờ ông Quách Văn Thuần - Công an viên, Phó Trưởng thôn Bái Gạo 1 viết đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng huyện Như Thanh. Ông Thuần lập biên bản, lấy lời khai của S và ông Dự, trình báo sự việc lên Công an xã Mậu Lâm. Sau đó, ông Thuần đưa M và S lên Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh khám, kết quả cho thấy M mang thai 25 tuần tuổi.

Trao đổi với phóng viên, ông Thuần cho biết: “Kể từ khi xảy ra vụ việc cháu S bị hãm hại, tôi đã làm đúng thủ tục hồ sơ gửi lên công an xã, công an xã gửi lên công an huyện. Nhưng không biết công an huyện có truy tìm thủ phạm được không?”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Minh - Trưởng Công an huyện Như Thanh khẳng định: Hiện Công an huyện Như Thanh đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục điều tra để đưa thủ phạm ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.