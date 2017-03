Nỗi đau gia đình người vợ 9X bị chồng giết ở UBND xã

Giết vợ tại trụ sở UBND

Những ngày này, ở xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, người dân vẫn xôn xao về vụ án mạng đau lòng chồng nhẫn tâm giết vợ ngay tại trụ sở UBND xã. Nạn nhân là chị Trần Thị Nh. (SN 1992). Chị Nh. tử vong sau nhát dao oan nghiệt của người từng đầu ấp tay kề với mình là Lưu Xuân Việt (SN 1983).

Ông Trần Văn Soạn (SN 1940) ông nội của nạn nhân, người tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của cháu mình và cũng là người bắt hung thủ kể lại: "Hôm xảy ra vụ việc, Việt đưa Nh. lên UBND xã để hòa giải, tôi và 3 công an viên đang ngồi nói chuyện trong phòng thì bất ngờ nghe thấy tiếng "ối, ối" ngay phía tiền sảnh. Tôi liền chạy ra và nhìn thấy Việt một tay cầm dao, một tay túm tóc Nh. lôi xềnh xệch, máu chảy xối xả. Thấy sự việc như vậy, tôi liền chạy ra vặn tay và tước được hung khí. Cùng lúc này anh Vũ Văn Dư (phó trưởng công an xã Bình Dương) và anh Phạm Văn Hà, công an viên chạy ra góp sức nên đã bắt được Việt”.



Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Theo ông Soạn thì hung khí mà Việt dùng để tước mạng sống của cháu nội mình là một con dao nhọn, bản rộng khoảng 4cm.

Người nhà nạn nhân cho hay, sở dĩ sự việc đau lòng xảy ra ngay trong UBND xã là do trước đó, vào ngày 29/6, Việt có đến công ty may của chị Nh. đóng trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để tìm gặp chị này.

Do đã ly hôn nên Việt có nhờ một người bạn tên Quân làm việc ở đây gọi chị Nh. ra nói chuyện. Nghĩ rằng Việt đến gặp để nói chuyện liên quan đến con cái nên chị Nh. đồng ý ra gặp.

Tuy nhiên, trong cuộc gặp này, Việt lại yêu cầu nối lại quan hệ vợ chồng, xong chị Nh. đã nhất mực từ chối. Việt cố tình nài nỉ và hy vọng chị Nh. sẽ quay về với mình. Thế nhưng thay vì nhận được sự đồng ý thì Việt chỉ nhận được sự cương quyết không tái hợp. Trước thái độ của chị Nh., Việt vớ viên gạch ven đường đập liên tiếp vào đầu, mặt vợ. Rất may đúng lúc này có hai bảo vệ của công ty nhìn thấy nên đã chạy đến can ngăn, đồng thời đưa chị Nh. đi băng bó, lau rửa vết thương.



Ông nội nạn nhân buồn bã kể lại sự việc.

Trước sự ngang ngược của Việt, ngày 30/6, chị Nh. cùng ông nội Trần Văn Soạn lên trụ sở công an xã Bình Dương để trình báo vụ việc. Tại đây công xã và công an huyện Gia Bình hướng dẫn chị Nh. viết đơn gửi tới công huyện Lương Tài, nơi xảy ra vụ việc để giải quyết.

Nhằm giải quyết dứt điểm sự việc trên, ngày 8/7, ông Soạn và Nh. nhận được thông báo của công an xã Bình Dương hẹn 8h ngày 9/7 lên trụ sở ủy ban xã để giải quyết vụ việc. Khi đang làm việc tại trụ sở UBND Bình Dương, thì Lưu Xuân Việt có mặt và gọi chị Nh. ra nói chuyện và ra tay cướp đi sinh mạng vợ mình.

Tin nhắn oan nghiệt

Tại nhà nạn nhân, trên gương mặt những người thân của chị Trần Thị Nh. vẫn còn ẩn chứa những nỗi buồn xen lẫn sự căm tức khi nhắc đến Lưu Xuân Việt, kẻ mà trước đó từng là rể của dòng họ. Cách thời điểm này 1 tháng, mẹ của chị Nh. đã bỏ lại chồng và 5 cô con gái về "thế giới bên kia" vì bệnh ung thư phổi quái ác.



Cô gái xấu số bị chồng sát hại tại trụ sở UBND.

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, ông Trần Văn Phong, bố nạn nhân chẳng thiết ăn uống cứ ngồi lì một chỗ. Buồn bã, ông Phong kể: "Sau một thời gian tìm hiểu, đầu năm 2011 lễ cưới của Nh. và Việt được tổ chức. Biết Việt là một kẻ ngang tàng, cục súc nên gia đình chúng tôi có ngăn cấm nhưng khi thấy Nh. quyết tâm nên cũng đành chiều ý. Tưởng rằng có vợ rồi có con, tính khí của Việt sẽ thay đổi nào ngờ nó càng đổ đốn lao vào cờ bạc. Không chỉ có vậy, nó còn coi khinh những người bên vợ chẳng ra gì. Chẳng mấy khi nó sang đây chơi mặc dù từ nhà nó đến đây chỉ khoảng 500m. Nhà có công việc, không mời hẳn hoi nó cũng chẳng thèm sang".

Trong một diễn biến khác, ông Lưu Hồng Diễn (65 tuổi) bố đẻ của hung thủ Lưu Xuân Việt khẳng định việc chị Nh. "phải lòng trai" là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn gay gắt giữa hai người.

Sự việc bắt nguồn vào sáng ngày mùng 2 tết năm 2013 khi Việt thấy trong điện thoại của vợ có đoạn tin nhắn mùi mẫn, ân ái gái trai. Ngay trong lá đơn xin ly hôn mà Việt viết có đoạn "Vợ tôi nảy sinh tình cảm với người khác và đã qua lại với người ta hai lần trong nhà nghỉ.... Khi tôi phát hiện ra, vợ tôi cũng thừa nhận điều đó là có thật”. Và chị Nh. cũng xác nhận phía cuối lá đơn “Những điều chồng tôi nói trên hoàn toàn đúng sự thật, không có điều gì sai trái hay thêm bớt. Tôi đồng ý theo ý kiến của chồng tôi.”.

Theo Infonet