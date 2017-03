Nỗi đau không cứu được con của cụ ông 76 tuổi

Chiều 22/1, căn nhà nhỏ nằm cạnh chợ Sơn (xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) của anh Nguyễn Quang Hạnh (35 tuổi) nghi ngút khói hương. Ngồi bần thần một góc trong nhà, cụ Nguyễn Quang Minh (76 tuổi, bố anh Hạnh) chậm rãi kể về ngày định mệnh của con trai.

Ông Minh kể về cái chết của con trai. Ảnh: T.L

Ông bảo, không có việc làm ổn định, anh Hạnh muốn đi xuất khẩu lao động sang Ănggôla. Cách đây 4 tháng, anh nộp tiền đặt cọc 2.500 USD cho chi nhánh Nghệ An của Công ty CPTM & XNK Xây dựng COSEVCO (văn phòng trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Vinh). Không được đi, anh nhiều lần tìm đến đòi lại tiền.

Sáng 21/1, anh Hạnh cùng ông Minh lại đến văn phòng chi nhánh này. Giám đốc đi vắng, hai bố con ngồi chờ ở bàn tiếp khách. Một thanh niên lạ mặt bước vào gọi anh Hạnh ra ngoài để nói chuyện. Vì không quen biết, anh Hạnh không đi và xảy ra xô xát. Một lúc sau, mấy thanh niên nữa vào đưa anh Hạnh ra ngoài rồi đánh đập.

Ông Minh cho biết, thương con, ông chạy theo hô lớn "bay không được đập con tau" rồi cầm mũ bảo hiểm xông vào cứu. Đám thanh niên nhanh chóng khống chế ông già, tiếp tục lao vào đánh anh Hạnh. Một tên trong nhóm rút dao đâm vào lưng khiến nạn nhân gục trên vũng máu rồi bỏ đi. "Chứng kiến con bị giết, đau lòng lắm", ông lão nói khó nhọc nói.

Chiều 22/1, những người đến đưa tang anh Hạnh không cầm được nước mắt khi thấy chị Nguyễn Thị Đạt (24 tuổi) chít khăn tang, ôm con gái chưa đầy 2 tuổi ngồi bất thần. Người thân cho biết, chị mới mang thai đứa thứ hai thì tin dữ ập đến.

4 nghi can của vụ giết người bị cảnh sát bắt. Ảnh: T.L

Hiện 4 nghi can gây ra cái chết của anh Hạnh đã bị Phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An bắt khẩn cấp. Họ gồm: Tôn Thất Hoàng (20 tuổi), Phạm Văn Nguyên (21 tuổi), Ngô Quang Hưng (23 tuổi) và Lê Văn Hải (23 tuổi).

Cảnh sát đang điều tra mối liên hệ giữa chi nhánh công ty và nhóm thanh niên này.

Theo Nguyên Khoa (VNE)