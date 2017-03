Nỗi đau tột cùng

Sáng 18-8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Gioan - chủ căn-tin KTX Trường đại học Nông lâm 20 năm tù vì giết cô bé giúp việc. Trước đó, công tố viên đề nghị tử hình nhưng theo tòa, Gioan chỉ phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho kẻ thủ ác nên chỉ phạt như trên.

1. Trước đó, sáng 23-5-2006, mọi người ở căn-tin KTX Đại học Nông lâm nghe Gioan hô hoán có xác chết trong nhà vệ sinh. Nạn nhân là T., phụ bán căn- tin cho vợ chồng Gioan. Qua truy xét, hai ngày sau công an đã bắt giữ Gioan.

Tại cơ quan điều tra, Gioan khai đã “để ý” T. từ lâu vì cô xinh xắn, dễ thương. Biết đến hè cô sẽ nghỉ việc về quê, Gioan rủ Lợi (người làm công cho vợ chồng Gioan) cưỡng hiếp cô. Tối 20-5-2006, sau khi nghỉ bán, cả hai nhìn thấy T. đi vào nhà tắm bèn theo giở trò. Bị chống cự, Gioan giết nạn nhân rồi cùng Lợi làm bậy.

Gây án xong, Lợi bỏ trốn về quê ở Vị Thanh (An Giang), đến tháng 5-2006 thì treo cổ tự tử. Riêng Gioan bị bắt nhưng chỉ bị khởi tố, truy tố về tội giết người bởi do thi thể nạn nhân đã bị phân hủy, không thể giám định nên công an không đủ cơ sở quy kết Gioan hiếp dâm dù Gioan có khai nhận.

Tại phiên xử sơ thẩm của TAND TP.HCM hồi tháng 3, lúc đầu Gioan đồng ý với bản cáo trạng truy tố mình về tội giết người nhưng sau đó lại không kể ra diễn biến vụ án khi tòa hỏi và lý giải rằng sự việc xảy ra quá lâu nên không nhớ. Rồi từ đó Gioan phản cung, khai chỉ là người phát hiện ra xác của nạn nhân và một mực kêu oan. Theo Gioan, Lợi mới chính là người đã giết T., Gioan nhận tội giùm Lợi vì “thương Lợi còn trẻ, tương lai còn dài”...

Sau một thời gian dài trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến phiên xử vừa qua Gioan đã bị tuyên án như trên, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 57 triệu đồng. Dù Gioan đã bị kết án nhưng sự thật của vụ án này hình như vẫn còn điều chưa rõ. Người ta không thể nào xác định được ai mới là kẻ chủ mưu và thực hành, là Gioan như lời khai ban đầu hay là Lợi, một người đã chết nên không thể ra đối chất với Gioan?

2. Tại tòa, bà mẹ của T. ngồi lặng câm, lâu lâu đưa đôi tay đầy gân xanh nâng niu di ảnh con gái. Trên gương mặt khắc khổ, nước mắt cứ chầm chậm rơi trong suốt phiên tòa.

Nhiều lần tôi lân la đến bên bà định hỏi thăm nhưng cứ lưỡng lự mãi. Tôi sợ động đến nỗi đau không thể nào lành của bà. Bà vẫn không sao hiểu nổi vì sao người ta nhẫn tâm cướp đi sinh mạng đứa con gái duy nhất vừa tròn 16 tuổi của mình...

Quê ở tận Thái Bình, hơn 30 tuổi bà mới sinh được một mụn con gái. Con vừa tròn một tuổi, chồng bà mất. Vất vả nuôi con nhưng cố lắm bà cũng chỉ có thể cho T. học hết cấp hai. Hè năm 2005, mẹ con dắt díu nhau vào TP.HCM đi làm thuê cho Gioan. Lúc đầu, chê T. còn nhỏ, vợ chồng Gioan không cho T. phụ việc nên chỉ có mỗi bà làm cho họ. Khi T. lớn hơn, họ mới nhận em vào làm với mức lương 400 ngàn đồng một tháng, một thời gian sau thì tăng lương thêm 100 ngàn đồng. Cộng với khoản lương 600 ngàn đồng của bà, cuộc sống hai mẹ con cũng dần đi vào ổn định. Thế nhưng chỉ vừa được bảy tháng...

Tối ấy, T. đi tắm lâu không về, bà chạy tìm khắp nơi, lòng nóng như lửa đốt, nào ngờ sẽ mãi không còn nhìn thấy con nữa. Con bà đã bị giết và đang nằm trong phòng vệ sinh bỏ hoang bên cạnh. Con chết, người mẹ ấy bệnh triền miên vì những đêm thức trắng. Trở về quê, trong căn nhà cũ nơi hai mẹ con đã từng sống, nỗi đau buồn vì nhớ con ngày mỗi ngày lại nhân lên gấp bội. Bà trở lại TP.HCM nương nhờ nhà người em gái.

Dù chưa hài lòng với bản án tòa tuyên nhưng bà cho biết sẽ không kháng cáo. Nói trong nước mắt, bà bảo không còn tiền bạc và sức lực để theo các phiên xử nữa. Mấy lần ra tòa, bà phải vay mượn người thân, hàng xóm, chỉ hơn năm triệu đồng nhưng không biết khi nào mới có đủ tiền trả.

Đến lúc này, bà mẹ tội nghiệp ấy vẫn chưa nhận được sự thăm hỏi, xin lỗi từ phía gia đình bị cáo, nói chi đến việc nhận tiền bồi thường. Nhưng dù số tiền đó có lớn cỡ nào, con của bà cũng không thể sống lại. Nhìn bà tiều tụy, đơn độc lê từng bước ra khỏi phòng xử, ai cũng không khỏi chạnh lòng...