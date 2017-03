Nơi để hổ cắn cụt tay cô gái chưa được phép hoạt động du lịch

Theo kết luận kiểm tra, Khu sinh thái Mường Thanh của Công ty TNHH sinh thái Mường Thanh hiện nay chưa được công nhận khu, điểm du lịch. Do vậy chưa thuộc đối tượng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nghệ An. Đồng thời Sở kiến nghị Công ty Mường Thanh phải tăng cường đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách tới tham quan vườn thú.

Chị Trần Thị Thanh Yến đang được cấp cứu, điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình Nghệ An trong tình trạng bị cụt một cánh tay.

Khi Khu sinh thái Mường Thanh đưa vào hoạt động kinh doanh du lịch thì phải báo cáo với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nghệ An và phải làm các thủ tục theo quy định.

Trước đó, UBND huyện Diễn Châu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Khu sinh thái Mường Thanh, cho thấy từ năm 2008, nơi này đã được cấp phép với hoạt động chính là: Hoạt động của các vườn bách thú, bách thảo, khu bảo tồn thiên nhiên và nuôi động vật hoang dã.

Nguồn gốc hổ ở sinh thái Mường Thanh nhập từ châu Phi từ năm 2009 và 2010 gồm một cặp hổ vàng và một cặp hổ trắng. Đến nay đã sinh sản ra 20 hổ vàng và 10 hổ trắng.

Như Pháp Luật TP HCM đưa tin, sáng 23-8, chị Trần Thị Thanh Yến (21 tuổi, quê xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cùng chồng (ở huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An) và một số người bạn đi tham quan tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò. Sau đó, chị Yến đi vào khu vực nuôi hổ trắng thì không thấy hổ đâu vì tường rào nuôi hổ quá cao. Chị Yến lấy viên gạch kê lên để đứng và dùng hai tay níu vào song sắt trên tường rào xi măng để ngó xem hổ. Bất ngờ một con hổ trắng vùng dậy, lao tới cắn vào tay trái của chị kéo hướng vào chuồng. Chị Yến hoảng hốt la hét, kêu cứu rồi ngất xỉu. Khi mọi người đâm, đuổi hổ nhả cánh tay chị Yến ra thì cánh tay gần như nát hỏng.

Ông Lê Văn Hải, Giám đốc Khu du lịch sinh thái Trại Bò cùng mọi người sơ cứu rồi đưa chị Yến đến BV Đa khoa Mường Thanh cấp cứu. Do bị thương quá nặng, chị Yến được chuyển lên BV Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cấp cứu. Cánh tay trái của chị Yến phải phẫu thuật cắt cụt đến cùi tay. Phía Khu du lịch sinh thái Trại Bò đã thỏa thuận đền bù tiền viện và tiền thuốc cho chị Yến 140 triệu đồng.

Chị Yến đang tiếp tục được cấp cứu tại BV Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Các BS đang phẫu thuật khâu kín lại những chỗ hở của vết thương và ghép da nơi cắt cụt cánh tay.