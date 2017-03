Nói hớ 1 câu, dân 2 thôn bị truy sát

Theo lời kể của anh L.Q, ở thôn Xuân Dục, khoảng 21 giờ ngày 3-8, anh cùng một số người trong xóm ngồi chơi trước cửa nhà thì có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chạy ngang qua. Một người trong nhóm anh Q. buộc miệng nói: “Mấy thằng bắt chó đấy!”. Không ngờ các thanh niên lạ mặt nghe câu nói này và quay xe lại, dọa hành hung, nhưng mọi người đã kịp bỏ chạy vào nhà. Sau khi nhóm thanh niên này bỏ đi, tưởng chuyện đã yên nên mọi người lại ra ngồi hóng mát trước cửa nhà.

Vết thương may 11 mũi trên đầu ông Tưởng - Ảnh: S.THANH

Không ngờ, khoảng 1 giờ sau thì nhóm thanh niên này rủ thêm 2 thanh niên khác chạy xe tới, bất ngờ dùng cây đánh tới tấp những người cùng ngồi chơi với anh Q. “Chúng tôi bỏ chạy tán loạn nhưng một số người vẫn bị bọn chúng đánh trúng, trong đó nặng nhất là ông Lê Gáy, bị đánh trúng mặt phải khâu 4 mũi. Tiếp đó, bọn chúng còn xông vào nhà ông Lê Văn Khôi ở gần đó, vô cớ đánh ông này tối tăm mặt mũi”, anh L. Q. cho biết.

Khi người dân chưa hết bàng hoàng vì bị đánh và công an xã đang điều tra làm rõ vụ việc thì vào tối 5-8 sự việc tương tự lại tiếp tục xảy ra cũng tại thôn Xuân Dục. Vào thời điểm trên, một nhóm thanh niên lạ đi xe máy đến thôn, khi thấy các anh Trần Bày, Nguyễn Văn Thu, Dương Văn Thạch đang ngồi chơi trên đường bê tông, bọn chúng liền dùng cây đánh.

Sau đó, nhóm thanh niên này lên xe đi tìm người khác để đánh. Trên đường đi, bọn chúng đánh trọng thương ông Nguyễn Văn Tưởng (SN 1964, ở thôn Long Thủy).

Ông Tưởng kể: “Đêm đó, trên đường đi công việc về, khi đến đoạn đường gần chợ xã An Phú thì có 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy hướng ngược chiều áp sát vào xe tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bọn chúng dùng cây đánh vào đầu, khiến tôi ngã xuống đường, máu loang đầy mặt. Tôi vội hô hoán nhờ mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Phú Yên ở gần đó”. Ông Tưởng bị vết thương phía sau đỉnh đầu, phải khâu 11 mũi.

Sau những lần bị một số thanh niên lạ mặt càn quấy, đánh người gây thương tích, người dân thôn Long Thủy và Xuân Dục hiện rất hoang mang. Tối đến, nhiều người không dám ra đường vì cảm thấy bất an.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Kim Hoan, Phó trưởng Công an xã An Phú cho biết, công an xã đã tiếp nhận phản ảnh của người dân và lấy lời khai các nạn nhân bị đánh trong đêm 3 và 5-8. Công an TP Tuy Hòa cũng đã khẩn trương điều tra sự việc để làm rõ hành vi của nhóm thanh niên nói trên.