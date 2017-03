Nỗi kinh hoàng của cô gái trẻ và chuyên án 521P

Ngày 4/5/2010, lực lượng Chống tội phạm buôn bán phụ nữ - trẻ em (Đội 12), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.Hà Nội đã khám phá chuyên án 521P, bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, trú tại huyện Phú Xuyên); Ngô Thị Hoa và Dương Thị Thắm (SN 1971), đều trú tại quận Hà Đông về hành vi mua bán phụ nữ.



Nỗi kinh hoàng của cô gái trẻ

Đầu tháng 5/2010, các trinh sát Đội 12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.Hà Nội nhận được tin chị Nguyễn Thị T (SN 1988, ở huyện Chương Mỹ), nạn nhân của một vụ mua bán phụ nữ qua biên giới Việt - Trung vừa được Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu khỏi một ổ mại dâm ở khu vực Pò Chài.



Theo Công an tỉnh Lào Cai, kể từ khi được giải cứu, chị T luôn ở trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê và thường lộ vẻ hoảng hốt khi tiếp xúc với những người nam giới lạ. Chị T cho rằng đó là những người đến để… hãm hiếp mình và luôn miệng lảm nhảm những điều gì đó không ai hiểu được.



Theo tài liệu trinh sát, chị T có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vào một ngày đầu tháng 1/2010, thông qua các mối quan hệ xã hội chị T quen một phụ nữ tên là Thắm, ở quận Hà Đông, Hà Nội. Thấy chị T đang cần việc làm, Thắm đã mua sắm quần áo cho chị và hứa hẹn sẽ tìm cho một công việc thích hợp ở khu vực biên giới phía Bắc, với mức lương tối thiểu khoảng 8 triệu đồng/tháng.



Thấy Thắm quan tâm chăm sóc mình, chị T đồng ý và theo Thắm lên khu vực biên giới tỉnh Lào Cai. Tại đây, chị T đã bị Thắm lừa bán sang bên kia biên giới cho các đối tượng chủ chứa mại dâm ở khu vực Pò Chài - Trung Quốc.



Sau khi biết chị T bị lừa bán cho bọn “buôn người” làm gái mại dâm, bố chị T quá đau khổ đã lâm bệnh và qua đời sau đó một thời gian ngắn. Thương chồng, xót con, mẹ chị T cũng sinh bệnh rồi theo chồng vài ngày sau đó.



Kể từ khi bị lừa bán sang Trung Quốc, cô gái trẻ này bị chủ chứa mại dâm ở khu vực Pò Chài hành hạ rất tàn bạo. Hàng ngày chị T phải tiếp hàng chục lượt khách làng chơi. Nếu bất tuân, chị T sẽ phải chịu nhiều hình phạt man rợ. Đó chính là nỗi ám ảnh của chị T đeo đẳng mãi đến khi được Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu về Việt Nam.



Giải mã chuyên án 521P



Theo các trinh sát Đội 12 cho biết, cuối tháng 11/2009, qua công tác nắm tình hình hoạt động của tội phạm mua bán phụ nữ, đã phát hiện một số cô gái nhẹ dạ ở các vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội như Chương Mỹ, Hà Đông bị một số đối tượng lôi kéo, dụ dỗ lừa gạt bán sang Trung Quốc bằng hình thức hứa hẹn xin việc làm với mức thu nhập cao ở khu vực biên giới phía Bắc.



Qua điều tra, các chiến sỹ công an phát hiện chị Nguyễn Thị T, ở huyện Chương Mỹ bị một đối tượng nữ ở quận Hà Đông dụ dỗ, lừa gạt rồi bán sang Trung Quốc. Sau một thời gian điều tra, đến đầu tháng 5/2010, các trinh sát Đội 12 đã làm rõ kẻ lừa gạt rồi bán chị T sang Trung Quốc là Dương Thị Thắm (SN 1971, ở Yên Nghĩa - Hà Đông), đối tượng lang thang cờ bạc, thường xuyên không có mặt ở nơi cư trú.



Sau khi chị T được giải cứu trở về Việt Nam, các trinh sát Đội 12 đã củng cố chắc chắn những tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của Thắm và đến ngày 4/5/2010, đã tiến hành truy bắt được đối tượng này đang lang thang tại khu vực xã Cao Viên, huyện Thanh Oai.



Khai thác “nóng” Dương Thị Thắm, cơ quan công an đã lần lượt bóc gỡ đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia do Ngô Thị Hoa (SN 1971, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) cầm đầu. Nằm trong đường dây tội phạm này còn có Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, ở huyện Phú Xuyên), một đối tượng từng có tiền án cướp tài sản



Sau khi bị bắt giữ, Hoa khai từng có 1 tiền án chứa mại dâm. Do quen biết một phụ nữ người Việt Nam hiện đang sống ở Pò Chài, Trung Quốc tên là Yến, làm nghề kinh doanh nhà nghỉ có nhu cầu “mua” các cô gái ở Việt Nam để ép làm gái mại dâm, Hoa đã bàn với Thắm, một người bạn quen biết từ năm 1994, đi đến các vùng nông thôn để dụ dỗ, lừa gạt các cô gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đưa lên biên giới bán cho Yến.



Mỗi một cô gái sau khi lừa bán được cho Yến, Hoa và Thắm được nhận khoảng 10 triệu đồng. Tháng 10/2008, Hoa và Thắm đã lừa chị Chu Thị T (SN 1988, ở quận Hà Đông) bằng thủ đoạn hứa hẹn đưa lên biên giới xin việc làm có thu nhập cao, sau đó bán cho Yến lấy 700 nhân dân tệ.



Đến tháng 2/2009, Hoa, Thắm và Hùng đã lừa các chị Nguyễn Thị L (SN 1992) và Nguyễn Thị S (SN 1991), ở huyện Chương Mỹ bán sang Trung Quốc cho Yến lấy 10 triệu đồng. Sau đó, Yến và Hùng tiếp tục đưa hai nạn nhân vào sâu trong nội địa Trung Quốc để bán cho bọn “buôn người”. Trên đường đi, chị S đã may mắn trốn thoát, còn chị L bị Yến bán cho một ổ mại dâm. Tháng 1/2010, Thắm đã lừa chị Nguyễn Thị T đưa sang Trung Quốc bán cho Yến được 8 triệu đồng.



Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Thị Hoa, Dương Thị Thắm và Nguyễn Văn Hùng về hành vi mua bán phụ nữ, tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Công an Trung Quốc làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan khác.







Theo Công an Nghệ An