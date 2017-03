Nóng: Bắt được nghi phạm sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh

22h34: Trưởng CATP Uông Bí cho biết, lát sẽ di lý đối tượng thẳng về CA tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã có mặt tại CA huyện Thuỷ Nguyên để nắm tình hình và chỉ đạo vụ việc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng vừa có thư khen ngợi Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng nêu trên, đặc biệt là Tổ công tác của Bộ Công an do đ/c Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trực tiếp đến Quảng Ninh để chỉ đạo chuyên án.

"Chiến công này góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ Công an nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc", thư khen.







Nghi phạm Doãn Trung Dũng khi bị bắt

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và sự phối hợp của Công an TP Hải Phòng, khoảng 20 giờ 30 ngày 26-9, tại chân cầu Bính, TP Hải Phòng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Doãn Trung Dũng - nghi phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản tại TP Uông Bí ngày 24-9-2016.