Nông dân vây bắt tên cướp có "hàng lạnh"

Đêm 5/8, chị Phan Thị Ngọc Thanh (29 tuổi, ở khối Kiêm Trực, thị trấn Bình Định, An Nhơn, Bình Định) trên đường đi làm về nhà, khi đến gần cầu Tân An (thị trấn Bình Định, An Nhơn) thì bị 2 đối tượng đi xe môtô cầm thanh kiếm dài chạy song song với xe chị Thanh. Trong lúc nạn nhân đang hốt hoảng khi thấy cây kiếm thì tên ngồi sau giật sợi dây chuyền 3,5 chỉ vàng của chị Thanh rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trước khi đi, bọn cướp không quên cầm cây kiếm dài quay lại hăm dọa chị Thanh: "Mày mà báo Công an, tụi tao giết chết". Sau phút định thần, chị Thanh vừa chạy theo hai tên cướp và hô: "Cướp! Cướp!".

Khi đến thôn Tri Thiện (xã Phước Quang, Tuy Phước), cách nơi gây án gần 2km, hai tên cướp đã bị 2 anh Cái Văn Đảm và Nguyễn Văn Sơn dùng xe đạp cản đường nhưng 2 tên cướp tông ngã xe băng qua.

Nhân dân hai bên đường nghe tiếng hô cướp cũng đổ ra đường cùng tham gia bắt cướp. Mặc dù 2 tên cướp cầm kiếm chống trả rất quyết liệt nhưng một tên đã bị nhân dân thôn Tri Thiện bao vây bắt giữ.

Kẻ bị bắt là Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, ở thị trấn Đập Đá, An Nhơn) từng có 2 tiền sự vừa ra trại giáo dưỡng. Tuấn khai nhận y cùng 1 đối tượng nữa quen nhau khi cả hai đi Trại A1 tại Phú Yên.

Ngoài vụ cướp trên, bước đầu Tuấn khai nhận bọn chúng còn thực hiện 5 vụ cướp khác mà thủ đoạn của bọn chúng hết sức táo bạo...

Sáng 8/8, Công an Tuy Phước đang nhanh chóng làm thủ tục đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời tinh thần dũng cảm bắt cướp của nhân dân thôn Tri Thiện.