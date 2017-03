Nông nhàn, tranh thủ làm hàng giả?!

Nguồn tin từ nhân dân báo cáo, thường xuất hiện một thanh niên lạ mặt đến các cửa hàng tạp hóa giới thiệu sản phẩm mì chính và bột giặt với giá rẻ hơn nhiều so với hàng cùng nhãn hiệu. Đội CSKT nhanh chóng điều tra và phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Huy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngày 6-8, khi đối tượng Huy đi xe máy chở nhiều thùng hàng hướng từ huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) xuôi theo đường 5, đến khu vực cầu Phù Đổng thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm đã bị lực công an kiểm tra hành chính, phát hiện số hàng hóa trên gồm 36 gói mì chính nhãn hiệu Ajinomoto loại 1kg, 50 gói loại 450gam; 50 gói bột giặt nhãn hiệu Omo loại 400gam, 500 gói loại 80gam đều không có nguồn gốc.



Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Huy khai số hàng trên do Huy tự sản xuất tại nhà ở xã Đình Bảng. Trong một chuyến đi mua sắm trên cửa khẩu Tân Thanh, Huy đã mua 51 chiếc vỏ bao bì các loại, 2 bao nguyên liệu mì chính loại 25kg/1bao và một số máy móc rồi vận chuyển về cất giấu tại góc khuất phía sau nhà. Sau đó, Huy ra chợ mua 60kg bột giặt giá rẻ. Chờ lúc gia đình đi làm đồng, Huy cho nguyên liệu vào bao bì, đóng thành sản phẩm. CAH Gia Lâm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

