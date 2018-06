Nộp 8 tỉ đảm bảo, 1 bị can vụ Eximbank được tại ngoại

Cơ quan CSĐT (C44) Bộ Công an, vừa quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn (cho tại ngoại), đối với bị can Nguyễn Thị Thi.



Xe của Cơ quan Công an đưa bị can từ trụ sở Eximbank chi nhánh TP.HCM về trại tạm giam , trưa 26-3 (ảnh Hoài Nam)

Lý do bị can Thi được tại ngoại, nguồn tin cho biết, Nguyễn Thị Thi cố ý làm trái dẫn đến số tiền bị thiệt hại 8 tỉ đồng nên Cơ quan Công an ra lệnh bắt tạm giam. Trong thời gian tạm giam, người nhà của bị can Thi đã nộp đủ số tiền này cho Ngân hàng Eximbank để bảo lãnh cho bị can Thi nên cơ quan điều tra đã thay đổi biện pháp ngăn chặn. Riêng bị can Hồ Ngọc Thủy vẫn đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, liên quan đến Lê Nguyên Hưng - nguyên phó giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của khách hàng rồi bỏ trốn, C44 đã khởi tố sáu bị can.

Trong đó, hai bị can Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi bị bắt tạm giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nguyễn Thị Ngọc Trâm và hai đồng phạm bị khởi tố (cho tại ngoại) về tội thiếu trách nhiệm…

Những người bị khởi tố đều là nhân viên phòng khách hàng của Eximbank Chi nhánh TP.HCM.

Trong vụ án này, ngoài khách hàng Chu Thị Bình mất hơn 245 tỉ đồng, có thêm hai khách hàng là bà Phùng Thị Ph. và bà Lê Thị Minh Q. cũng bị ông Hưng chiếm đoạt tiền.