Nữ buôn người bị tóm tại sân bay

Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 bị can Huỳnh Thị Nhuần, 52 tuổi, ngụ ấp 3, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu; Trịnh Thị Trinh, 52 tuổi, ngụ ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành; Nguyễn Thị Thu Xí, 49 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới, huyện Gò Dầu và Hồ Thanh Phong, 25 tuổi (con của Xí), ngụ ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng.



Các đối tượng và giấy thông hành.

Trước đó, vào lúc 13h ngày 26/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất - TP HCM, Công an phường 2, quận Tân Bình, TP HCM tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Nguyễn Thị Thu Xí đang tổ chức đưa 3 phụ nữ, gồm: Nguyễn Thị P., 29 tuổi, ngụ thị xã Tây Ninh; Ngô Thị Bích L., ngụ huyện Gò Dầu; Lê Thị Thu C., 23 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh, đến sân bay Tân Sơn Nhất bay ra Hà Nội để đưa sang Trung Quốc giao lại cho người khác bán làm vợ.

Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 4 vé máy bay, 12 hộ chiếu, 5 giấy thông hành, trên 62 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác có liên quan.

Những nạn nhân khác trong đường dây này cũng đã được Công an Tây Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các cơ quan chức năng có liên quan giải cứu thành công cả 5 nạn nhân đều ngụ tại Tây Ninh bị bán sang Trung Quốc được đưa về Việt Nam, ngày 28/5/2010 các nạn nhân đã được trở về đoàn tụ với gia đình.





Theo Sông Ninh (CAND)