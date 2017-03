Nữ chủ quán cà phê tổ chức cá độ bóng đá

Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao Nguyễn Thọ Thoa (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cùng 29 người khác cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là ổ cá độ vừa bị Công an TP.HCM triệt phá gần đây.



Bà chủ quán cà phê lập sòng cá độ bóng đá ngay tại tiệm thì bị công an phát hiện. Ảnh C. A.

Trước đó, tối 19-3, trinh sát của phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh ập vào quán cà phê Bi Bi (số 14 đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh) phát hiện hàng chục người có biểu hiện đánh bạc. Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều người tìm cách bỏ chạy nhưng đều bị giữ lại.

30 người bị tình nghi hoạt động cờ bạc qua hình thức cá độ bóng đá được đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.



Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh C. A.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ số tiền 152 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ, tang vật có liên quan. Bà Thoa là chủ quán cà phê nói trên khai nhận để thu hút khách đến quán nên đã lấy 1 tài khoản trên trang cá độ bóng đá để tổ chức ăn thua tại quán cho khách. Bà Thoa còn cho một số đối tượng khác đến quán hàng nghề cá độ. Tuy nhiên những người này hoạt động riêng lẻ, không liên quan đến lợi nhuận.



Cụ thể, có 4 người khác đóng vai trò nhận cá độ gồm: Đinh Văn Dũng (tự Tây, 48 tuổi từng có tiền sự về hành vi đánh bạc), Phan Minh Đức (tự Bé, 40 tuổi), Trần Thanh Phong (tự Cu, 34 tuổi) và Nguyễn Trọng Hoàng (tự Voi, 38 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh).