Nữ chủ quán gọi đầu gấu dằn mặt khách nhậu

Trung tá Mai Văn Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Song, còn có tên gọi khác là "Năm Trời" (40 tuổi, nơi ở: xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời) cùng đồng bọn, gồm: Trần Hoài Đen (ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Văn Tâm (ngụ xã Long Hồ, huyện Duyên Hải, Trà Vinh) và Lê Hoàng Tuấn (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) vì đã có hành vi cướp tài sản. Nạn nhân của vụ cướp là anh Nguyễn Văn Tuyến (23 tuổi, ngụ xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng; chỗ ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Theo cơ quan điều tra, Trương Thị Song thường trú tại ấp Yên Bình, xã Nam Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) đến ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời mở quán nhậu, phục vụ chủ yếu cho ngư phủ.

Để bảo kê cho việc làm ăn của mình, Song kết thân với một số "đàn em" cũng thuộc vào hàng "anh chị" của địa phương. Người dân gần quán nhậu Năm Trời cũng từng phàn nàn về tình trạng ăn nhậu tại quán làm ảnh hưởng đến ANTT tại đây.

Khoảng 22h ngày 17/6, có nhóm 6 thanh niên người địa phương (gồm Nguyễn Thanh Long, Lê Toại Nguyện, Lê Văn Họ, Nguyễn Thanh Phương, Trần Văn Tuấn Anh và Lê Văn Khương) đến quán Năm Trời để nhậu. Đến gần 1h ngày 18/6, khi cả nhóm chuẩn bị ra về thì có xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với một thanh niên tên Vũ cũng đang ngồi trong quán. Ngay lập tức, chủ quán Năm Trời liền gọi con trai là Huỳnh Văn Can báo tin cho Đen, Tâm và Tuấn đến hỗ trợ Vũ, đánh trả lại nhóm của Khương. Khi nhóm của Đen tới thì nhóm của Khương bỏ chạy, chỉ còn Nguyện. Và Nguyện đã bị nhóm của Đen giữ lại, đánh một trận.



Bị can Song và đồng bọn: Đen, Tâm, Tuấn.

Đến khoảng 2h sáng cùng ngày, Song chỉ đạo nhóm của Đen phải tìm bằng được những thanh niên còn lại thuộc nhóm của Khương yêu cầu bồi thường bàn ghế (do trong lúc đánh nhau với Vũ làm hư hại - PV) và bồi thường tiền thuốc men cho Vũ. Thế là ngoài Nguyện, có thêm Long và Họ bị nhóm của Đen khống chế. Nguyện tranh thủ trong lúc được nhóm của Đen thả lỏng để đi kiếm tiền, đã chạy về báo cho Khương và em trai bà con là Nguyễn Văn Tuyến hay sự việc.

Thấy Nguyện chậm quay lại, Năm Trời chỉ đạo Tuấn, Đen dùng xe chở Long đi tìm và đã gặp Nguyện đang ở khu vực thuộc khóm 7, thị trấn Sông Đốc. Nghe Nguyện nói em mình là Tuyến đang mang tiền đến, Đen, Tuấn chờ nhưng vẫn tìm cách khống chế Long và Nguyện. Khi Tuyến đến nơi thì Đen, Tuấn tìm cách điều Tuyến cùng theo chúng (và Nguyện) sang phà Rạch Ruộng. Tiếp theo đó, Đen, Tuấn đề nghị Tuyến cùng lên xe để theo chúng về quán "giải quyết sự việc". Tuyến không làm theo mà lấy điện thoại bấm gọi cho Công an liền bị Đen, Tuấn áp lại đánh tới tấp rồi lôi lên xe.

Tại quán của Song, dù không có liên quan gì đến tiệc nhậu đêm trước nhưng Tuyến vẫn bị Song và đồng bọn khống chế, buộc phải giao tiền "khắc phục hậu quả". Tuyến nói số tiền do chủ quán đưa ra nhiều quá, dù đã cố gắng chạy đi mượn (của một chủ ghe biển) nhưng vẫn không đủ... thì lập tức, Song chỉ đạo đàn em đánh vào đầu, mặt, vai của Tuyến. Long cũng bị một trận đòn tơi tả. Do bản thân và Long bị đánh nhiều quá nên Tuyến buộc phải móc 1 triệu đồng ra theo yêu cầu của bà chủ quán Năm Trời.

Vụ việc đã được cơ quan điều tra khẩn trương vào cuộc, làm rõ ngay sau đó. Hành vi đồng phạm của một số đối tượng có liên quan cũng đang được cơ quan điều tra xem xét.





