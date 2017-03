Nữ chủ tiệm chống kẻ cướp cầm dao

Công an phường Linh Trung vừa chuyển giao nghi can Trần Quang Tú (18 tuổi, quê Đắk Lắk, hiện sống lang thang) cho cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi cướp tài sản.

Theo khai báo của Tú và kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Thủ Đức, khoảng 11 giờ 30 ngày 30-5, Tú đi đến trước tiệm hớt tóc QN ở đường Linh Trung (phường Linh Trung), thấy tiệm vắng vẻ, có chiếc xe tay ga dựng trước cửa nên Tú nảy sinh ý định trộm xe. Lúc này chị HTNH (chủ tiệm tóc QN) đang ngủ trưa trên gác của tiệm.

Trần Quang Tú tại cơ quan công an.





Chị HTNH bị trầy xước vùng cổ khi tay không chống trả kẻ cướp có dao. Ảnh: HT

Tú khai ban đầu vào tiệm hớt tóc QN trộm tài sản rồi quay ra định trộm luôn xe tay ga trước tiệm. Tuy nhiên, khi Tú lấy chìa khóa xe tay ga thì vô tình đánh rơi xuống nền nhà gây ra tiếng động khiến chị H. thức giấc. Theo chị H. kể, lúc đó chị nhìn từ trên gác xuống thì thấy Tú. Theo thói quen nghề nghiệp, chị H. hỏi: “Có nhuộm tóc không?”. Chị H. xuống gác đưa các mẫu nhuộm tóc cho Tú lựa chọn rồi tiến hành làm theo yêu cầu của Tú. Gần một giờ sau, khi vừa nhuộm tóc xong, Tú đứng dậy rút một con dao có sẵn trong người, bất ngờ kề cổ chị H. yêu cầu phải đưa hết tiền bạc, tài sản có trong tiệm. Tú dọa chị H. nếu không làm theo yêu cầu sẽ giết tại chỗ. Chị H. kể: “Thấy đường vắng vẻ nhưng phía trước tiệm của tôi là đơn vị cảnh sát cơ động, luôn có người trực chốt trước cổng nên tôi quyết định chống trả và kêu cứu”. Nghĩ vậy, chị H. vùng vẫy, giằng co rồi đánh rớt con dao trên tay của Tú. Tuy nhiên, vào thời điểm chị H. kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Bị mất dao, kẻ cướp dùng hai tay bấu chặt vào vùng cổ của chị H., lôi vào khu vực nhà vệ sinh nhấn đầu chị vào xô nước.

Lúc này chị H. tiếp tục vùng vẫy, xô ngã tên cướp rồi lao nhanh ra đường tri hô: “Cướp! cướp!”. Ở trong tiệm, Tú thấy tình hình bị động nên cũng chạy ra đường nhằm thoát thân. Nhiều người dân cư ngụ và buôn bán xung quanh nghe tiếng tri hô liền chạy đến hỗ trợ truy đuổi Tú. Chạy khoảng 60-70 m, Tú thấy một quán cà phê nên liều lĩnh xông vào và leo lên nóc nhà. Tuy nhiên, một bảo vệ dân phố cùng một số người dân thông thạo địa bàn nên đã chốt chặn ở khu đất trống phía sau quán cà phê. Khi Tú vừa nhảy xuống tại vị trí khu đất trống cạnh quán cà phê thì bị người dân phục bắt gọn.

Được biết chị H. tay không chống trả tên cướp đến cùng nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ tại vùng cổ. Bước đầu tại cơ quan công an, Tú khai nhận toàn bộ hành vi “đầu trộm đuôi cướp” như trên và thú nhận không ngờ đụng phải một phụ nữ dũng cảm như chị H.

TUYẾT KHUÊ