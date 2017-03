Nữ chủ tiệm hớt tóc bị cướp sát hại dã man trong đêm

Vụ án mạng xảy ra vào đêm 25-3 tại tiệm hớt tóc Quỳnh Như, ở địa chỉ ½ ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, chủ tiệm – cũng là nạn nhân - là chị Võ Thị Bích Liên (34 tuổi, quê Quảng Nam).

Tại hiện trường, thi thể chị Liên được phát hiện dưới nền nhà, trên người chỉ còn mặc áo lót, xung quanh vương vãi nhiều vết máu. Hiện chưa xác định được hung thủ và nạn nhân có quen biết hay không. Qua khám nghiệm xác định ngực ngái và dọc theo cánh tay trái của nạn nhân có 12 vết đâm bằng vật nhọn. Nguyên nhân tử vong có thể do mất nhiều máu.

Cơ quan điều tra nhận định trước khi chết nạn nhân đã chống cự quyết liệt với hung thủ. Đồ đạc trong tiệm rơi vỡ, ngổn ngang, nhiều tài sản đã bị cướp đi, trong đó gồm một bộ vòng, một đôi bông tai, một nhẫn vàng và hai ĐTDĐ.

Hiện công an huyện Hóc Môn và công an TP.HCM đang lần theo các dấu vết, khoanh vùng nghi can để truy bắt hung thủ.