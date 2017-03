Nữ công nhân bị chém trước cổng công ty

Mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều đoạn video clip quay lại cảnh một thanh niên khoảng (27 tuổi) dùng dao chém một nữ công nhân. Theo người chủ Facebook đưa clip lên mạng xã hội cho biết sự việc xảy ra vào chiều 28-3, tại cổng Chi nhánh Công ty Cổ phần Taekwang Vina (KCN II, TP Biên Hòa, Đồng Nai).



Người thanh niên dùng dao chém nữ công nhân. (Ảnh cắt từ clip)

Người đăng clip này cho biết nguyên nhân xảy ra vụ việc là do cô gái trẻ có mâu thuẫn với một phụ nữ làm chung trong công ty. Sau đó phụ nữ này đã gọi điện thoại cho thanh niên này đến. Khi đến người thanh niên đi xe máy vác dao tới đứng sẵn ở cổng công ty. Khi cô gái trẻ đi ra ngoài cổng thì bị thanh niên này chém vào người.



Nữ công nhân trẻ bị thương và được xe cấp cứu của công ty đưa đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này một số bảo vệ của công ty đã chạy ra can ngăn, có người dùng gậy vụt vào thanh niên này thì hắn mới dừng lại và cùng vợ bỏ đi. Cô gái bị thương nặng và được xe cấp cứu của công ty đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thấy sự việc nghiêm trọng, bảo vệ của công ty đã chặn thanh niên này lại đồng thời báo cơ quan công an.

Lãnh đạo Công an TP Biên Hòa cho biết xác nhận vụ việc và các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra và đang tạm giữ nghi can. Hiện Công an TP Biên Hòa chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Qua tìm hiểu, nạn nhân bị chém trong clip là nữ công nhân tên là Ngọc Ánh (24 tuổi, quê Quảng Bình). Chị Ánh cho biết lúc vừa tan ca chiều ra khỏi cổng thì thấy hai đồng nghiệp là chị Mùi và một nữ công nhân khác làm cùng công ty xảy ra mâu thuẫn xô xát nhau nên chị liền chạy vào can ngăn. Sau đó có một vài tiếng qua lại với chị Mùi.

Một lúc sau có một người đàn ông cầm dao xuất hiện chém chị Ánh. Sau đó biết được người này là bạn trai của chị Mùi. Chị Ánh cấp cứu tại BV Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng đa chấn thương.