Nữ công nhân đâm chết chồng đồng nghiệp đầu thú

Như đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 20-8, anh Nguyễn Thế Hải (quê tỉnh Nghệ An) đi đón vợ là chị Phạm Thị Ngọc (27 tuổi, công nhân tại KCN Nhơn Trạch). Vừa tới nơi, anh Hải thấy Trang và vợ mình đang xô xát trước cổng công ty nên vào can ngăn.



Tuy nhiên khi vừa chạy đến, Hải đã bị Trang dùng dao thủ sẵn trong người đâm một nhát trúng vào ngực. Anh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.



Sau khi gây án, Trang bỏ trốn đến 2 ngày sau thì ra cơ quan công an đầu thú.



Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do có mâu thuẫn với chị Ngọc trước đó nên Trang đã mang dao tìm đánh trả thù.





Theo X.Hoàng (Người lao động)