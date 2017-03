Nữ công nhân trẻ tuổi đâm chết chồng đối thủ

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, truy bắt nghi can đâm chết anh Nguyễn Thế Hải (quê tỉnh Nghệ An, tạm trú huyện Nhơn Trạch).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 20/8, trong lúc đi đón vợ là chị Phạm Thị Ngọc (27 tuổi, công nhân tại KCN Nhơn Trạch) anh Hải phát hiện vợ mình và Nguyễn Thị Trang (23 tuổi, công nhân tại KCN Nhơn Trạch) đang xô xát nhau trước cổng công ty nên vào can ngăn đánh nhau. Khu công nghiệp Nhơn Trạch nơi xảy ra vụ án. Thấy vậy anh Hải chạy vào can ngăn. Tưởng chồng của đối thủ lao vào đánh mình nên Trang đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm trúng ngực làm anh này gục ngay tại chỗ. Sau khi bị đâm, anh Hải được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong. Riêng Trang, sau khi gây án đã bỏ trốn. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin. Nguyên nhân ban đầu là do chị Ngọc và Trang đã có mâu thuẫn từ trước. Vì vậy chiều cùng ngày Trang tìm đến công ty của chị Ngọc để đánh trả thù.

Theo Tri Thức