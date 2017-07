Nữ công nhân treo cổ chết trước cổng khu trọ

Nạn nhân được xác định là chị V.T.K (SN1986, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La); hiện là công nhân của công ty TNHH giấy Việt Hảo (địa chỉ tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Ngày 8-7, Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã.





Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 6-7, người dân phát hiện chị V.T.K. tử vong trong trạng thái treo cổ tại khu vực nhà trọ nên đã báo cho Công an xã Kim Xuyên, Công an huyện Kim Thành, Công an tỉnh Hải Dương.

Chị K. thuê nhà tại thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương để ở trọ và làm việc.

Cơ quan Công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị K.