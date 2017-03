Nữ công nhân tử vong trên bãi đất trống

Theo T.P (Dân trí)

Cơ quan CSĐT công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) bước đầu đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị L.T.T.V. (24 tuổi, ngụ huyện Tân Uyên) là do tự ngã xe.Trước đó, đêm 22/3, dù đã tan ca nhiều giờ nhưng người nhà chị V. chờ mãi không thấy chị này về, gọi điện thoại nhưng không có tín hiệu. Lo lắng nên mọi người chia nhau đi tìm. Đến trưa 23/3 thì phát hiện thi thể chị V. nằm tại bãi đất trống trong thành phố mới Bình Dương. Chiếc xe máy của chị V. nằm cách đó khoảng 10m.Từ những chứng cứ, dấu vết tại hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân L.T.T.V. tử vong là do tự ngã xe khi đang trên đường đi làm về nhà.Người dân địa cho biết, khu vực chị V. gặp nạn về đêm khá vắng người qua lại. Thời điểm chị V. bị ngã xe có lẽ không ai phát hiện kịp thời nên nạn nhân đã tử vong.