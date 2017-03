Sáng 9/9, CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Công an phường An Đông bắt giữ đối tượng Hồ Thị Ly Na (31 tuổi, trú tổ 3, khu vực 4, phường An Cựu, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khuya 4/9, nữ đạo chích này đã bẻ khóa đột nhập khu nhà trọ 19/5/9 Đặng Văn Ngữ (phường An Đông) trộm cắp nhiều máy tính xách tay của các sinh viên thuê trọ tại đây. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.



Theo Lê Anh (CAND)