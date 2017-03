“Nữ diễn viên” có bảy tiền án

Sáng 8-9-2009, anh Lê Trọng Luân (SN 1975, nhân viên Công ty Seo Rim ở TP. Biên Hòa, Đồng Nai) nhận tám triệu đồng của kế toán giao cất vào túi quần sau, rồi lấy xe máy chạy lên TP. Hồ Chí Minh mua hàng. Lúc dừng đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Lê Quý Đôn (P6Q3) anh bị Trần Thị Mỹ Linh cùng năm thanh niên đi ba xe máy dàn cảnh quẹt xe, móc túi. Nhờ hai chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an quận 3 hỗ trợ, anh Luân bắt giữ được thị Linh giao công an phường.

Đã bảy lần ngồi tù do chôm chỉa bằng thủ đoạn dàn cảnh quẹt xe, Linh quanh co rằng lúc đi xe ôm tới địa điểm trên thì tình cờ phát hiện cọc tiền của anh Luân đánh rơi, thị nhặt trả lại nhưng bị khổ chủ đánh vào tay làm tiền văng xuống đất và người đi đường lượm mất. Biết Linh là “nhà ảo thuật đường phố” chuyên nghiệp, nhưng do chưa đủ chứng cứ để xử lý nên cơ quan điều tra tạm cho về. Sau đó, Linh bỏ trốn cùng đồng bọn tiếp tục hoạt động phạm pháp.

Sáng 18-4-2011, anh Nguyễn Thế Quang (nhân viên Công ty Intimex, trụ sở ở Bình Dương) bỏ túi 10 triệu đồng đi thanh toán tiền cho công ty tại quận 7. Khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P8Q3), có năm đối tượng đi ba xe máy từ sau vượt lên, một xe trờ tới máng vào tay lái làm anh loạng choạng, cùng lúc hai xe kia áp sát hai bên. Nghi ngờ họ là các “diễn viên” chuyên dàn cảnh va quẹt để móc túi như Báo CATP đã phản ánh, anh Quang lập tức đưa tay giữ chặt túi tiền. Nhưng sau đó anh Quang mất tập trung, bởi gã điều khiển xe Wave đụng tay lái xe anh cố ý cài chỗ để chân vướng vào bánh trước và la lối. Lúc chồm tới kiểm tra, anh Quang nghe những người xung quanh kêu “móc túi, móc túi!”, anh giật mình nhớ đến cọc tiền thì kẻ gian đã rú ga phóng vút đi. Anh Quang rượt đuổi và tri hô, gã đi xe Wave bí đường nên chạy ngược chiều đường Trương Định, tới trước số 107 thì bị bắt.

Cũng ma mãnh như Linh, Nguyễn Chí Tâm (SN 1982, ngụ Q4) không thừa nhận hành vi cùng đồng bọn dàn cảnh trộm cắp, mà khai rằng trên đường đi công việc thấy một đối tượng đi xe Future Neo móc túi anh Quang nên “hỗ trợ đuổi bắt thủ phạm, bị nạn nhân hiểu nhầm”! Do không tìm được nhân chứng, cơ quan chức năng cũng tạm thả tên Tâm. Mới đây, hắn cùng đồng bọn tiếp tục sử dụng kịch bản trên để móc túi quần anh Bùi Thanh Minh tại đường số 5, phường 11, quận 6. Nạn nhân phát hiện, cả bọn tháo chạy, do xe hư nên Võ Huy Tiến (tự Tý, SN 1989, thường trú P8Q4) “rớt” lại hiện trường, khai ra các tên đồng bọn.

Để củng cố hồ sơ đưa những kẻ bất lương ra xử lý trước pháp luật, CAQ3 xin mời những ai trực tiếp chứng kiến Tâm cùng đồng bọn thực hiện hành vi móc túi anh Quang và ai biết Trần Thị Mỹ Linh ở đâu, xin cung cấp thông tin cho điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (Đội CSĐTTP về TTXH, địa chỉ số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Q3), điện thoại 083.8322077; ai chứa chấp, bao che sẽ bị xử lý theo pháp luật.



Theo MINH DŨNG (CATP)