Nữ du khách Na Uy tố bị xâm hại ở Mũi Né

Được biết vào năm 2013, Công an tỉnh Bình Thuận cũng từng thụ lý vụ của cô BB Danielle (32 tuổi, đã đổi tên, quốc tịch Pháp) tố cáo bị một DJ người Việt hiếp dâm và đòi bồi thường 10.000 USD. Tuy nhiên vụ tố cáo này được công an làm sáng tỏ là hai người tự nguyện "tắm tiên". Sau khi "quần nhau" ở bãi biển, cô này rủ anh DJ về khách sạn vì không mang theo bao cao su thì anh này không còn hứng thú, nên mặc quần áo vào, đường ai nấy đi. Chẳng hiểu vì lý do gì, cô tố cáo anh DJ chỉnh nhạc hiếp dâm mình và đòi bồi thường 10.000 USD. Vụ tố cáo này sáng tỏ là nhờ một anh xe ôm... rình hai người quần nhau trên biển khi họ "tắm tiên" và khai lại đầy đủ cho công an!