Nữ GĐ thuê 18 xe ôtô tự lái để... bán!

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT (PC44) - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan đang thụ lý vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy chuyển đến. Bị can là Trịnh Lan Hương, 34 tuổi, trú tại Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội; Giám đốc Công ty TNHH Hoa Trịnh Gia.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 7 đến tháng 11/2010, bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái, Hương đã thuê tổng cộng 18 xe ôtô; sau đó đem bán hoặc cho một số đối tượng thuê để lấy tiền chi tiêu.

Điều đáng nói là, đơn vị cho thuê cũng không nghi ngờ việc thuê xe của Hương, vẫn để cho Hương thuê nhiều xe ôtô tự lái. Các ông Nguyễn Quang Tuyến, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải xây dựng công trình giao thông Hà Nội và Phùng Xuân Tuân, ở phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã nhiều lần mua hoặc cầm cố ôtô cho Hương; hiện đều vắng mặt tại nơi cư trú. Như vậy, bằng thủ đoạn trên, Hương đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 18 xe ôtô, trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Tình trạng cho thuê xe ôtô tự lái, sau đó bị đối tượng thuê lừa đảo đem xe đi cầm cố hoặc bán lại cũng đã xảy ra khá nhiều trong thời gian vừa qua. Nhiều đơn vị cho thuê xe tự lái đã cảnh giác lắp đặt hệ thống định vị trên xe, nhằm quản lý lộ trình xe hoặc xác định nơi cất giấu xe trong trường hợp bị người thuê lừa đảo. Song bọn lừa đảo đã vô hiệu hóa thiết bị định vị, hoặc đưa xe đến các địa bàn hiểm trở, xa trung tâm Hà Nội để tránh bị phát hiện.

Từ vụ án Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Ngọc Mai phạm tội với thủ đoạn tương tự, trong quá trình truy tìm tang vật một số vụ án, PC44 Công an TP Hà Nội đã phát hiện tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội đang lưu giữ gần chục xe ôtô là tang vật vụ án.

Sở dĩ những chiếc ôtô này xuất hiện tại xã thuần nông là do người dân ở đây sau khi được sáp nhập địa giới hành chính vào Hà Nội đã trở nên khá giả nhờ bán đất. Tiền dôi dư không biết làm gì, họ đã "luộc" lại từ các chủ cầm cố.

Song do các đối tượng cầm cố không đến nhận xe, trả tiền, nên những người dân này đã tự mang xe đến nộp cho Công an xã và được lưu giữ tại trụ sở UBND xã Tiến Xuân.





Theo Đào Minh Khoa (CAND)