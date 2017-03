Nữ giám đốc tử vong ở tư thế ngồi trong căn nhà 4 tầng

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, 20/4, người dân đã phát hiện bà Phạm Thu H. (sinh năm 1969, quê tại Bắc Giang) tử vong trong căn nhà 4 tầng tại ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.

Theo lời kể của các nhân chứng, vào đêm 19/4, nạn nhân vốn thuê căn nhà này để ở và mở công ty chuyên san lấp mặt bằng. Khuya 19/4, bà H. trở về nhà cùng chồng. Tới rạng sáng nay, từ trong nhà phát ra tiếng cãi vã và la hét nên những người sống xung quanh có chạy sang. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngôi nhà trở nên yên ắng.

Tới 5 giờ 30 phút sáng, anh Sơn, chủ nhà cho thuê (sống ngay sát bên cạnh) thấy cửa ra vào căn nhà nạn nhân thuê mở nên đã vào gọi. Lên đến tầng 3, nhân chứng hoảng hồn khi thấy bà H. đã tử vong trong tư thế ngồi dưới đất, đầu ngả vào giường. Tại hiện trường, cơ quan công an có thu giữ được 2 con dao dính máu.

Vào thời điểm sự việc được phát hiện, chồng nạn nhân H. đã biến mất.

Một lãnh đạo công an quận Long Biên cho hay, hiện vụ việc đã được báo cáo lên Công an thành phố Hà Nội. Công an quận Long Biên cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ./.