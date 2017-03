Nữ giám thị bị sát hại sau kỳ thi THPT quốc gia

Trưa 5-7, sau khi phát hiện, vớt được thi thể chị O. tại chân cầu Sú, cơ quan Công an TP Hà Tĩnh đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Khu vực cầu Sú - nơi phát hiện thi thể chị Phạm Thị O.

Chị O. vừa kết thúc bốn năm học ngành sư phạm mầm non tại Trường ĐH Huế và đang chờ nhận bằng tốt nghiệp. Kỳ thi THPT quốc gia 2016 vừa qua, chị O. được Trường ĐH Sư phạm Huế cử ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi ở tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi kết thúc ngày coi thi thứ 2, từ tối 3-7, chị O. mất tích bí ẩn nên nhà trường đã báo cáo công an. Quá trình điều tra và tìm kiếm, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện chị O.đã tử vong.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh và Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, tài xế taxi ở Hà Tĩnh) - là nghi can sát hại chị O. để cướp tài sản.



Nhiều người dân ra hiện trường và tiếc thương cô giáo O.

Theo điều tra ban đầu, tối 3-7, chị O. lên xe taxi do Tiến điều khiển, đi từ xã Thạch Hạ về TP Hà Tĩnh. Khi phát hiện thi thể, chị O. đã bị mất chiếc túi xách đựng tiền và giấy tờ tùy thân và một chiếc điện thoại.



Nghi can Tiến đang bị điều tra hành vi giết người, cướp tài sản, rồi chở xác đi phi tang.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Tĩnh và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.