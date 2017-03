Nữ giáo viên và cha mẹ bị hạ sát tại nhà

Ngày 24/12, đại tá Nguyễn Đình Trung (Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thanh Đại (31 tuổi ở quận Kiến An, Hải Phòng) về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Bị can từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 8.

Lê Thanh Đại. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp.



Đại tá Trung cho biết, trong quá trình đi tù, Đại quen một số người quê ở Thái Bình. Thông qua đây, Đại biết chị Nguyễn Minh Tâm, 32 tuổi, giáo viên tiểu học, sống ly thân.

Trưa 22/12, sau bữa cơm trưa, nữ giáo viên cùng Đại lên tầng 2 tâm sự. Chị bất ngờ bị Đại cầm chân tủ gỗ tấn công. Nghe tiếng động, bà Đoàn Thị Cún (63 tuổi, mẹ chị Tâm) chạy vào và đã bị sát hại. Dùng dây siết cổ hai người phụ nữ cho đến khi tắt thở, Đại xuống tầng một.

Chờ cho đến khi ông Nguyễn Anh Tòa (71 tuổi, bố chị Tâm) tiễn một người khách ra về, Đại đã sát hại ông này bằng thủ đoạn tương tự. Gây án xong, hắn khóa cửa và lấy đi 2 điện thoại, xe Wave cùng chiếc laptop.

Phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau một ngày thấy căn nhà khóa cửa, điện thoại không thấy người nghe, người dân sống ở phố Doãn Khuê, phường Phúc Khánh đã báo sự việc đến cơ quan công an.

"Đêm đó, chúng tôi đã huy động hơn 100 cảnh sát vào cuộc. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn cũng như những người có tên Đại (do người dân cung cấp) đều được đưa vào tầm ngắm", đại tá Trung nói và cho biết thấy nhiều người gọi điện vào máy của chị Tâm, Đại đoán sự việc bại lộ nên trốn về quê Hải Phòng.

Dọc đường, do trời tối và thời tiết lạnh, Đại vào một nhà nghỉ ở huyện Quỳnh Phụ thuê phòng. Rạng sáng 24/12, hắn bị bắt. Khám xét căn phòng, cơ quan điều tra phát hiện có 10 bao tải cùng nhiều túi nilon cỡ lớn.

"Chúng tôi nghi có thể tên này lên kế hoạch quay lại hiện trường phi tang xác các nạn nhân. Tuy nhiên, hiện Đại vẫn chưa thừa nhận", một nguồn tin nói. Vị cán bộ này cho hay, trong trại tạm giam Đại liên tục ra "yêu sách" phải chuyển phòng nếu không sẽ tự tử. Đại đã có vợ và con ở quê.

"Đây là vụ giết nhiều người với tính chất man rợ nhất xảy ra tại Thái Bình từ trước đến nay. Qua vụ này cho thấy không nên đưa người chưa tìm hiểu kỹ nhân thân về nhà", Phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình nói.

Theo Hà Anh (VNE)