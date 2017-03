Nữ hành khách rượt đuổi, hành hung, xé áo nhân viên hàng không

Một hành khách của hãng VietJet Air bị phạt 7,5 triệu đồng vì hành hung nhân viên hàng không

Sự việc xảy ra hôm 29/9 vừa qua. Hôm đó, tại sảnh E - sân bay quốc tế Nội Bài, hành khách Trương Thị Thiên T. đã làm xong các thủ tục để thực hiện chuyến bay. Ở cửa ra tàu bay, do hành khách mang theo hành lý quá to, cồng kềnh và vượt quá số lượng qui định, không tuân thủ các quy định về hành lý xách tay, cũng không đồng ý ký gửi hành lý nênnhân viên hàng không đã thông báo hành khách T. không được lên tàu bay. Hãng hàng không VietJet đã từ chối vận chuyển hành khách này.

Hành khách T. đã ngay lập tức rượt đuổi nhân viên hàng không suốt từ cửa ra tàu bay đến khu vực soi chiếu an ninh. Không dừng lại ở đó, nữhành khách còn có hành vi hành hung, giật, kéo và xé rách áo nam nhân viên hàng không.

An ninh sân bay buộc phải can thiệp, áp giải hành khách T. bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc xử lý. Ngay sau đó, Cảng vụ đã quyết định xử phạt hành khách Trương Thị Thiên T. số tiền 7,5 triệu đồng (theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 24, Nghị định 134/2013/NĐ - CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hàng không dân dụng). Đồng thời hành khách T. có thể sẽ bị kiến nghị Cục Hàng không xem xét việc cấm bay.

Việc hành khách gây rối không chỉ gây mất trật tự công cộng, gây phiền hà cho các hành khách khác, mà còn tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành hàng không .

Được biết, tình trạng khi làm thủ tục check-in hành khách giấu hành lý cồng kềnh, quá trọng lượng qui định tương đối phổ biến, nếu không xử lý nghiêm túc sẽ dẫn tới không đủ chỗ để hành lý xách tay cho các hành khách của chuyến bay.

Hiện các hãng hàng không cũng gặp phải tình trạng hành khách gây rối tại sân bay, trên tàu bay, không chịu chấp hành quy định an toàn, an ninh. Có những trường hợp chuyến bay bị chậm hàng tiếng đồng hồ do xử lý sự cố liên quan tới hành khách, ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay sau đó.

Theo Châu Như Quỳnh (Dân trí)