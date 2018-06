Nữ hành khách TQ bỏ quên ba lô chứa nhiều tiền ở sân bay

Theo trình báo của hành khách Jin Zi (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), sáng 8-6, bà Jin Zi từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đến sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) để bay vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM). Bà mua vé đi chuyến bay VN1263 của hãng hàng không VietNam Airlines, khởi hành lúc 8 giờ 45 phút.



Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An).

Khoảng hơn 7 giờ cùng ngày, sau khi làm thủ tục kiểm tra an ninh để lên máy bay, bà Jin Zi ngồi uống nước ở quầy cà phê bên trong khu vực chờ lên máy bay.



Sau khi lên máy bay, bà Jin Zi mới phát hiện đã để quên chiếc balô ở phòng chờ nên đã báo cho nhân viên ở cổng soát vé lên máy bay giúp tìm kiếm chiếc balô.

Các nhân viên an ninh sau đó quay trở lại phòng chờ, nơi bà Jin Zi mô tả đã ngồi ở đó để tìm kiếm chiếc ba lô nhưng không được. Bà Jin Zi tiếp tục bay vào sân bay Tân Sơn Nhất và trình báo với cơ quan chức năng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, bà Jin Zi cũng đã trình báo với Công an Nghệ An. Theo bà Jin Zi, trong chiếc ba lô có 10.000 USD, 2 phong bì đựng gần 7 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác.



Chiếc ba lô mà bà Jin Zi trình báo bà đã mang đến sân bay Vinh rồi để quên.

Theo ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc cảng hàng không quốc tế Vinh cho biết: Chiếc ba lô đó là hành lý xách tay, vì vậy trách nhiệm không thuộc về phía sân bay, nhưng sau khi hành khách trình báo, phía sân bay vẫn tổ chức tìm kiếm và cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh cụ thể.

Tại cửa soi chiếu an ninh sân bay Vinh và nơi khách vào phòng chờ có 2 camera, cửa khách ra khỏi phòng chờ lên máy bay cũng có 2 camera, nhưng nơi bà Jin Zi trình báo để quên ba lô không có camera.