Nữ hiệu trưởng ghép ảnh nude của sếp phòng giáo dục

Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trịnh Thị Thanh Xuân về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.Ngày 24 và 25/6, tại thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong) xuất hiện nhiều tờ rơi có hình ảnh đôi nam nữ khỏa thân in trên giấy A4, ghi nội dung tố cáo một lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cao Phong quan hệ tình cảm bất chính.Công an tỉnh Hòa Bình xác định Trịnh Thị Thanh Xuân (Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Cam) quan hệ khá thân thiết với một lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cao Phong. Gần đây, thấy vị này thường tìm lý do tránh mặt, Xuân tìm hiểu được biết ông thường qua lại với một phụ nữ khác. Bức xúc, Xuân dùng ảnh của hai người này, sử dụng phần mềm Photoshop tạo ảnh khỏa thân rồi tán phát nhằm hạ uy tín.Theo nhà chức trách, trong quá trình làm Hiệu trưởng, Xuân chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập khống chứng từ, rút hơn 140 triệu đồng nhằm trục lợi cá nhân. Khi bị điều tra viên gọi hỏi làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Xuân thừa nhận là chủ mưu vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nói trên.