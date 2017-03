Nữ nhân viên của phường bị chồng tạt axít

Nguyên là Công an viên của xã Vĩnh Phú và Định Thành, tháng 10-2010, Hà Quốc Cường (29 tuổi, ấp Mỹ Khánh, xã Định Mỹ-Thoại Sơn) được nhận về làm công an viên xã Vĩnh Khánh. Tại đây, cô gái 21 tuổi Huỳnh Thị Diễm My xinh đẹp, là kế toán UBND xã, đã lọt vào mắt Hà Quốc Cường.

Tháng 2-2011, đám cưới Cường- Diễm My đã diễn ra vui vẻ tại khuôn viên UBND xã với sự chứng kiến của nhiều người.

Theo Huỳnh Thị Diễm My, cưới nhau xong, cô về nhà mẹ chồng chưa qua tháng đầu đã bị người chồng đánh đập đến 2 lần vì chuyện không đâu, phải nhờ đến sự can thiệp của mẹ và em chồng. Sau đó, Huỳnh Thị Diễm My về nhà mẹ ruột ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh tá túc, rồi về sống tập thể với chồng tại nơi làm việc nhưng chuyện bị chồng đánh, My vẫn giấu kín gia đình.

Tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua, nào ngờ, Huỳnh Thị Diễm My lại bị chồng mình đánh ngay tại trụ sở Công an xã trước mặt nhiều người chỉ vì My không ghi vào lý lịch những nội dung do Cường phịa ra. Đến lúc này, Huỳnh Thị Diễm My quyết định ly hôn với người chồng vũ phu thì Hà Quốc Cường đột ngột bị hạ can-xi phải đưa vào bệnh viện. Thế là Huỳnh Thị Diễm My lại phải vào nơi điều trị chăm sóc chồng, rồi sau đó lại tiếp tục vá víu vào nhau.

Thế nhưng, sóng gió lại nổi lên khi Cường ra tay đánh anh Đào Quyết Tâm, vừa là dượng Bảy của vợ, vừa là cán bộ Văn phòng UBND xã Vĩnh Khánh vào tháng 7-2011 vì chuyện vô ý tắt bóng đèn trong nhà tắm.

Sau sự cố, Cường bị đuổi việc, tình cảm vợ chồng gần như nguội lạnh, My tìm cách xa lánh chồng và quyết tâm ly hôn. Nhưng ý định chưa thực hiện được thì tai họa đã ập tới…

Như thường lệ, vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, Huỳnh Thị Diễm My ra học ở Trường đại học An Giang. Hôm chủ nhật, 2-10, do không học buổi chiều nên sau giờ học buổi sáng, My cùng chị Lê Cẩm Nhung, cán bộ Hộ tịch xã Vĩnh Khánh (cũng đang học ở Trường đại học An Giang) và các bạn đi hát karaoke thì nghe điện của Cường cho biết có vào trường tìm, hỏi My đang ở đâu, chừng nào về, đi ra sao…?

Đến khoảng 15 giờ, khi My một mình chạy xe về đến khu vực đình Vĩnh Chánh (ấp Đông An) thì gặp Cường đứng chờ ở dốc cầu đình. Gặp My, Hà Quốc Cường kêu vợ đi theo mình nhưng bị My từ chối, Cường nhào tới giật lấy xe, kéo vợ xuống đất rồi lấy axít tạt vào người trước sự van xin, la khóc của My.

Do axít nóng quá, My phóng xuống sông, sau đó khi lên bờ phải quỳ van xin mới được Cường buông tha và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được gia đình đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh điều trị.

Nói về sự kiện này, Phó Công an xã Vĩnh Chánh Nguyễn Văn Khoan cho biết: “Hôm đó, trên đường đến các vùng đê bao chống lũ ở địa phương, thấy có đám đông tụ tập, tôi gặp một phụ nữ bị cháy quần, áo, tay chân co quắp, đang quỳ dưới đất ôm chân Cường la khóc. Qua làm việc, được biết do ghen tuông nên đương sự mới tạt axít vợ. Sau đó, Cường đã đến Công an xã Định Mỹ đầu thú”.

UBND xã Định Mỹ cho biết: Vụ việc của Cường đang trong quá trình xử lý, xã đang tạm giữ xe và quản thúc đối tượng ở địa phương.

Sau khi chị Diễm My xuất viện, bác sĩ điều trị cho biết: Nạn nhân bị phỏng axít 3% độ IIb ở mặt, 2 chân, phỏng da mi và kết mạc mắt phải. Hiện nay, ngoài chuyện ở nhà lo điều trị vết thương, My còn phải lo thanh lý số tiền 19.307.500 đồng của cơ quan mất do bị Cường giật lấy xe hôm xảy ra sự cố.

Làm việc với UBND xã Vĩnh Khánh, Chủ tịch Đặng Văn Lợi cho biết: “Về công tác chưa được bao lâu nhưng Hà Quốc Cường đã ra tay đánh vợ trước mặt nhiều người, sau đó lại giở trò côn đồ với cán bộ Văn phòng và đánh người này vì chuyện nhỏ nhặt. Với các hành vi trên, địa phương đã cho Cường nghỉ việc vào đầu tháng 8-2011 và sau đó lại xảy ra chuyện tạt axít vợ mình. Hành vi nguy hiểm trên của Cường cần phải được nhanh chóng xử lý”.