Nữ nhân viên KS trộm nữ trang của người nước ngoài

Ngày 9/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định cấm rời khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy, 30 tuổi, trú tại KP1, phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 27/10, Nguyễn Thị Thanh Thúy vào phòng A1, khách sạn Song Hương ở KP2, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết để dọn vệ sinh.

Trong lúc dọn vệ sinh, Thúy phát hiện 1 túi xách đựng nữ trang của chị Tatian Kruglyak, 33 tuổi, quốc tịch Nga, đang để trên giường nên đã nảy lòng tham. Lợi dụng lúc chị Tatian Kruglyak ra ngoài, Nguyễn Thị Thanh Thúy đã lấy trộm chiếc túi xách, bên trong gồm: 2 vòng đeo tay, 2 nhẫn và 1 dây chuyền đều bằng vàng tổng trị giá gần 15 ngàn USD. Sau đó, Thúy mang về nhà cất giấu thì bị Công an phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết điều tra, bắt giữ và thu hồi toàn bộ tài sản.

Qua đấu tranh được biết, ngày 25/10, Thúy đã lấy trộm 1 nhẫn, 1 dây chuyền vàng của chị Tatian Kruglyak và mang đến tiệm vàng Mỹ Hưng ở phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết bán được 1,6 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thanh Thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do hoàn cảnh gia đình bị can, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã cho Nguyễn Thị Thanh Thúy được phép tại ngoại nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất hồ sơ và trả lại tài sản cho người bị hại.





Theo Khánh Băng (CAND)