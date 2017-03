Nữ nhân viên quán massage bị bắn chết

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Xuân (tên thường gọi là Ly, SN 1975, ở Kim An, Thanh Oai, Hà Nội) cùng một nhân viên khác trong quán đang tắt điện, khóa cửa quán thì có một nhóm thanh niên gồm 5 người đi 2 xe máy đến yêu cầu được phục vụ thư giãn. Chị Xuân liền trả lời là đã nghỉ.

Một nam thanh niên liền tiến lại gần hỏi “có đúng chúng mày đóng cửa không” rồi rút súng ra bắn một phát vào ngực chị Xuân. Chị Xuân gục xuống, cả 5 đối tượng lên 2 xe máy bỏ chạy đến ngã tư Tân Xuân thì quay ngược lại hướng ngã tư Cổ Nhuế, rồi tẩu thoát. Chị Xuân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết đạn thấu tim nên đã tử vong tại bệnh viện.



Đồng là người trực tiếp rút súng bắn chị Xuân.

Sự việc sau đó được báo lên phía công an sở tại, tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ vật chứng là 1 viên kim loại hình trụ tròn giống đầu đạn thể thao.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã dựng được nhân thân nhóm đối tượng trên là Phạm Văn Long (SN 1989) trú tại Thái Bình, thuê trọ tại Cổ Nhuế, Từ Liêm; Phạm Hồng Quỳnh (SN 1992) trú tại Yên Thế, Bắc Giang thuê trọ tại Cầu Diễn, Từ Liêm; Trần Ngọc Bản (SN 1991) trú tại Yên Thế, Bắc Giang thuê trọ tại Cầu Diễn, Từ Liêm; Nguyễn Công Trứ (SN 1989) trú tại Phụng Hiệp, Hậu Giang, thuê trọ tại Phú Diễn, Từ Liêm; Bùi Văn Đồng, trú tại Yên Thế, Bắc Giang, thuê trọ tại xóm 2, Cổ Nhuế, Từ Liêm.

Lực lượng công an xác định các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và chạy theo hướng Hòa Bình. Triển khai mũi công tác truy bắt đối tượng ngày 2/7, CAH Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt được 3 đối tượng là Phạm Văn Long, Phạm Hồng Quỳnh, Trần Ngọc Bản tại xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Đấu tranh khai thác, ngay trong đêm đó, một mũi công tác khác đã bắt giữ Nguyễn Công Trứ, khi đối tượng đang ở trong quán tẩm quất massage tại Phú Diễn. 4 đối tượng này bị bắt về hành vi không tố giác tội phạm.

Qua lời khai các đối tượng, cơ quan công an có thêm chứng cứ khẳng định người bắn chị Xuân chính là Bùi Văn Đồng. Sau một ngày rà soát các mối quan hệ của Đồng, lực lượng công an xác định Đồng rất có thể ẩn náu tại một nơi làm việc cũ ở Hải Phòng. Phối hợp với lực lượng công an địa phương, sau nửa này quần thảo, đến 22h ngày 3/7, Bùi Văn Đồng đã phải cho tay vào còng số 8 tại tầng 2 nhà anh Phạm Văn Tạ (chủ cũ của Đồng nhiều năm trước) ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, Đồng khai nhận do say rượu bị "ma men" điều khiển nên đã nổ súng bắn chết người khi không được chấp nhận cho nhóm của mình vào thư giãn.

