Nữ quái 14 tuổi cầm đầu nhóm hiếp dâm tập thể

Thủ lĩnh "My "sói"

Sáng 26/7, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ 8 đối tượng và khởi tố về các hành vi hiếp dâm trẻ em, cưỡng đoạt tài sản, và cướp tài sản. Trong số 8 đối tượng kể trên có 6 đối tượng dưới 18 tuổi nhưng đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mà theo một cán bộ điều tra cho biết thì khung hình phạt có thể ở mức chung thân đến tử hình.

8 đối tượng cùng tang vật vụ án là chiếc xe máy mầu vàng của nạn nhân.

Cầm đầu 8 nhóm thanh niên kể trên là cặp uyên ương Trịnh Thăng Long (SN 1992, ở Thanh Hoá) và Đào Thu Hương (tức My “sói, SN 1996, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khi My “sói” chỉ cần hô “làm luật”, thì cả bọn sẽ xông vào nạn nhân để đánh đập, doạ nạt, cưỡng đoạt tài sản và bắt các cô gái phải cởi đồ để cả bọn thực hiện hành vi bi ổi, trong lúc Long là kẻ cầm điện thoại ghi lại hình ảnh đó.



Và nếu cô gái nào không vâng lời sẽ bị doạ đưa đoạn clip lên mạng internet.

Vụ án được phát hiện từ việc vào tối muộn ngày 22/7, công an can thiệp vào vụ gây rối trật tự công cộng trên phố Nguyễn Khuyến. Có 3 đối tượng bị đưa về trụ sở là Nguyễn Đức Hoàng (18 tuổi), My "Sói" và Hoàng Trọng Đạt (18 tuổi). Ngoài ra, còn có cháu L. (15 tuổi), người đã gọi điện báo và tố cáo những kẻ trên đã bắt cóc và hiếp dâm tập thể trong nhà nghỉ.

Theo tố cáo của L., sau khi bị hiếp dâm dâm tập thể, nạn nhân còn bị chúng lấy đi chiếc xe máy Attila màu vàng cùng điện thoại.

Đến ngày 24/7, cảnh sát đã bắt tiếp Trịnh Thăng Long (18 tuổi), Trần Hoàng Nam (18 tuổi), Âu Thế Đoàn (17 tuổi), Nguyễn Xuân Thắng (17 tuổi) và Lê Quang Vinh (19 tuổi) để làm rõ.

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận: My "Sói" thường hay lên mạng lấy những nick chat là tên con trai rồi tán tỉnh, dụ các cô gái trẻ đi chơi. Khi đã có số điện thoại và hình ảnh của các “con mồi”, My đưa hình cho đồng bọn nhận dạng rồi chỉ định một tên con trai đến điểm hẹn, trong khi những tên khác đứng cách đó không xa, sẵn sàng hỗ trợ.

Tối ngày 18/7, cả bọn tụ tập tại một quán nét trên phố Nguyên Hồng và My cùng Long đã lên kịch bản tìm cách bắt L. (vốn là bạn học cùng trường với My) đem bán làm gái mại dâm. My đã đưa số điện thoại của L. để Hoàng nhắn tin hẹn đi chơi. Khi đó dù không biết Hoàng là ai, tên gì, ở đâu nhưng L. đã chỉ chỗ mình đang ở.

Những chiêu kinh hoàng

Hoàng đi một mình tới đón L. rồi sau đó đưa thẳng cô bé tới chỗ My "Sói" đang đứng chờ. Thấy "bạn cũ", L., biết có chuyện chẳng lành, định nhảy xuống thì bị một tên chặn lại. Cả nhóm ép đưa L. về quán Internet trên phố Nguyên Hồng.

Tại đây My "Sói" xông vào cảnh cáo L. bằng một trận đòn tơi bời trước khi cả bọn gọi taxi chở cả nhóm đi tìm nhà nghỉ. Tại nhà nghỉ, L. tiếp tục bị đánh đập và bắt đi tắm, trong khi My quay sang nói với đồng bọn: "Đứa nào chơi thì ở lại đây, còn đứa nào không chơi thì sang phòng bên kia".

Còn lại các tên Hoàng, Đạt, Vinh và Long, cả bọn bắt L. cởi quần áo và đe dọa "nếu tao đếm đến 3 không cởi thì sẽ bị đánh". Nạn nhân sợ hãi làm theo trong lúc Long dùng điện thoại để ghi lại cảnh L. cởi đồ. Đạt là người đầu tiên hiếp L. với sự giúp sức của Hoàng và Vinh. Trong khi đó, Long không quên nhiệm vụ dùng điện thoại quay lại mọi hình ảnh. Đến sáng hôm sau, đến lượt tên Đoàn cũng vào cưỡng hiếp L. với sự trợ giúp của Phong và Hoàng do L. tìm cách chống cự.

Cặp đôi Long và My "sói" là hai kẻ cầm đầu nhóm đối tượng.

Sau khi đã hoàn tất đoạn clip, Long đe doạ nạn nhân nếu không làm theo ý chúng, đoạn clip sẽ bị tung lên mạng. Sau 3 ngày bị bọn chúng khống chế và lấy đi chiếc xe Attila màu vàng, điện thoại, tiền, nạn nhân đã được bọn chúng thả cho về.

Cơ quan điều tra đang làm rõ tiếp những vụ việc tương tự khác mà cả nhóm của My “sói” đã gây ra. Hiện, cơ quan công an đã xác định được có ít nhất hai thiếu nữ khác là nạn nhân của nhóm My “sói”.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Công an quận Đống Đa cho biết: Nói đến “My “sói” thì giới trẻ giang hồ ai cũng biết danh. Nhóm đối tượng này nguy hiểm ở chỗ bọn chúng hoạt động khá công khai". Qua thực trạng xã hội và linh cảm nghề nghiệp thì ông Thành cho rằng, ở Hà Nội, đây không phải là một nhóm duy nhất.

Và điều kiện khách quan để bọn tội phạm kiểu này có đất lộng hành là do sự thiếu quan tâm quản lý của các gia đình, lối sống buông thả của nhiều bạn teen, sự buông lỏng quản lý hoạt động các quán karaoke, nhà nghỉ, quán internet…

Tại cơ quan công an, My "sói" nhẹ nhàng trả lời các câu hỏi. Thỉnh thoảng My còn mỉm cười duyên dáng.

Trước đó không lâu, Công an quận Đống Đa cũng đã phá một đường dây mua bán người bán vào các động mại dâm, bắt giữ gần 30 đối tượng, giải cứu cho 17 cô gái. Theo ông Đại, Trưởng công an quận Đống Đa thì hầu hết các vụ án liên quan đều có dính đến các hàng net, khi mà các nạn nhân và bọn tội phạm đều tìm cách làm quen nhau qua việc chat chit.

Vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng.

Theo T.N (VNN)