Nữ quái bỏ ma túy trong 'vùng kín' đi bán

(PLO)- Chiều 22-4, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đinh Thị Kim Oanh và Nhâm Thị Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy.