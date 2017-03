“Nữ quái” cầm dao xông vào cướp tài sản nhà dân

Ngày 28/5, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Hồ Thị Ngọc Điệp (SN 1983, ngụ tỉnh Bạc Liêu, tạm trú Quận Thủ Đức, TP.HCM) nhằm điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản”.Theo hồ sơ vụ án, 21h50’ ngày 25/5, lợi dụng vợ chồng anh Lâm Ngọc Dũng (SN 1977), ngụ tại số nhà 308 lô A7, cư xá Bắc Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đi mua bán ở chợ đầu mối, Điệp cầm dao xông vào nhà anh Dũng, dùng dao Thái Lan khống chế người giúp việc là chị Thạch Thị Lý (SN 1993) và ép chị Lý dùng dây dù, đối tượng chuẩn bị sẵn, để trói cháu Lâm Ngọc Khang (SN 1999, con của anh Dũng). Sau đó, Điệp dùng băng keo để dán miệng chị Lý lại.Ngay lúc đó, cháu Lâm Ngọc Phương (SN 1996, con trai lớn của anh Dũng) đi chơi về đến nhà cũng bị Điệp dùng dao kề cổ khống chế nhưng bị cháu Phương kháng cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, chị Lý đã nhanh trí vùng vẫy, dùng tay đóng sập cửa và đẩy Điệp ra ngoài đường cùng với cháu Phương.Biết không thể cướp được tài sản, Điệp cầm dao tháo chạy. Vụ việc ngay sau đó được chị Lý cùng 2 cháu Phương, Khang kể lại với anh Dũng và anh Dũng đã đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh trình báoSau 1 giờ điều tra, anh Dũng đã phối hợp với các chiến sĩ dân phòng phường 26 bắt được “nữ quái” Hồ Thị Ngọc Điệp giao cho Công an quận lập hồ sơ xử lý.