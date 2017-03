‘Nữ quái’ cầm đầu đường dây gia đình móc túi

(PL)- Công an quận 7 (TP.HCM) đang tạm giữ Đinh Thị Tuyết Mai và anh ruột của Mai là Đinh Hoàng Nam (ảnh) do Công an phường Tân Phong chuyển giao để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Mai và Nam đã khai nhận dàn cảnh va quẹt xe, móc túi một cách chuyên nghiệp. nhóm này bị bắt quả tang vào sáng 16-9. Trước khi lên đường “ăn hàng”, Mai cùng chồng là Hùng và một nhóm gồm Chánh, Sơn, Tường (chưa rõ lai lịch) hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở quận 1 để bàn kế hoạch. Tại đây Mai gọi điện thoại cho anh ruột là Nam để cùng nhập bọn gây án. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, nhóm của Mai đi trên nhiều xe máy rảo trên các tuyến đường để tìm người có tài sản. Khi đi tới đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7 nhóm này phát hiện một cặp nam nữ đang chở nhau đi trên đường, đặc biệt trong túi người thanh niên có bỏ rất nhiều tiền. Lập tức Mai ra hiệu cho đồng bọn, Chánh và Sơn chạy lên áp sát vừa chặn đầu xe, vừa va quẹt vào xe của cặp nam nữ khiến họ phải thắng gấp. Cùng lúc Tường chở Mai trờ tới, Mai thò tay vào túi quần người thanh niên móc lấy cọc tiền. Phát hiện bị dàn cảnh móc túi, nạn nhân tri hô cầu cứu và được người đi đường hỗ trợ vây bắt được Mai và Nam. Riêng các đồng phạm còn lại đã tỏa đi nhiều hướng tẩu thoát. Trinh sát hình sự Công an quận 7 và Công an phường Tân Phong đi tuần đã bắt giữ Mai và Nam, thu giữ tang vật gồm 50 triệu đồng (tiền của nạn nhân), hai ĐTDĐ và một xe máy. H.TUYẾT