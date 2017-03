“Nữ quái” cầm đầu đường dây ma túy

Chập choạng tối 13-7-2013, chiếc xe Toyota Fortuner từ huyện Thanh Chương chạy với tốc độ cao xuống TP. Vinh. Điều khiển chiếc xe là một phụ nữ trẻ, dáng người nhỏ nhắn, mặc áo thun màu xanh. Đối với những người qua đường, đây có thể là một tiểu thư hoặc một nữ đại gia. Tuy nhiên, với các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An thì đây là một “bà trùm” ma túy và họ đã xác lập chuyên án theo dõi từ hơn nửa năm nay.



Thanh cùng tang vật

Khoảng 8 giờ, khi chiếc ôtô về đến TP. Vinh, đã bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Khám xét trên xe, công an thu được 10 bánh heroin, 2 điện thoại di động. Cùng thời gian trên, một tổ công tác khác ngược lên huyện Thanh Chương bắt khẩn cấp hai tên Hoàng Trọng Dương (SN 1971, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) và Phan Đình Lập (SN 1975, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Khám xét nơi ở của hai tên này thu giữ được 12.000 USD và 3 điện thoại di động.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, mặc dù mới 26 tuổi nhưng Trần Thị Hoài Thanh tỏ ra là một người đàn bà có bản lĩnh trong lĩnh vực buôn bán ma túy. Thanh thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với những tên tội phạm ma túy cộm cán từ Nghệ An vào miền Nam. Anh trai của Thanh là Trần Văn Đông, một mắt xích quan trọng trong các phi vụ buôn bán ma túy, làm trợ thủ cho cô em. Sau này, Đông chuyển vào TPHCM làm “đại lý” cho em gái và đã bị bắt giữ vì tội danh này. Sau khi anh trai bị bắt, Thanh vẫn tiếp tục móc nối với các mối quan hệ cũ của Đông tại TPHCM, để duy trì đường dây buôn bán heroin do ả cầm đầu.

Công an đang giám định ma túy tang vật

Trong các chuyến “hàng”, Thanh thường thuê Hoàng Trọng Dương và Phan Đình Lập sang Lào lấy ma túy về. Sau mỗi phi vụ buôn bán, Dương gom tiền vào Bình Dương đầu tư kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn để qua mắt lực lượng chức năng.

Ngoài ra, Thanh còn là “bạn hàng” của 2 tên trùm ma túy Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Phúc (cùng trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương). Cuối tháng 6-2013, Yên và Phúc sa lưới Công an tỉnh Đồng Nai. Sợ bị lộ, đường dây của Thanh phải ngưng hoạt động một thời gian. Vừa qua, khi thấy tình hình lắng xuống, Thanh bắt đầu cho đường dây hoạt động trở lại. Tuy nhiên, Thanh không ngờ rằng tối 13-7-2013, khi vừa trở lại chuyến “hàng” đầu tiên vận chuyển 10 bánh heroin, ả đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tóm gọn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.



Theo THẢO TRANG (CATP)