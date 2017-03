Nữ quái "chôm" tiền công đức ở chùa

Điều đáng nói, hoàn cảnh kinh tế của Ngát khá sung túc. Chị ta đang sống hạnh phúc bên chồng và đứa con nhỏ trong một căn hộ sang trọng tại khu chung cư lớn ở quận Cầu Giấy. Lý giải về hành vi trộm cắp của mình, chị ta bảo rằng, do khi đến lễ ở chùa Hà, thấy trên các ban thờ có đặt nhiều tiền lễ nên nảy sinh lòng tham. Nhưng được biết, năm 2007 Ngát đã có 1 tiền án về tội trộm cắp, hiện chưa được xoá án tích thì chị ta lại tiếp tục tắt mắt. Công an phường Dịch Vọng đã lập hồ sơ xử lý đối với đối tượng này.

Theo Trung tá Bùi Văn Đang, Trưởng Công an phường Dịch Vọng, vào mùng 1 Tết năm ngoái, lực lượng Công an phường cũng đã bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Nhung, 42 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An đang trộm tiền lễ ở chùa Hà. Đối tượng này sau đó đã bị xử lý hành chính.



Theo Hằng Giang (CAND)