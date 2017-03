“Nữ quái” giả danh công an chiếm đoạt hàng tỷ đồng bị bắt

Chiều ngày 18-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa vừa bắt giữ “nữ quái” Lê Thị Quyên (SN 1983), ngụ ở xã Thăng Bình (Nông Cống, Thanh Hóa) giả danh công an để lừa đảo xin việc, “chạy án” và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh này.

“Nữ quái” Lê Thị Quyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH



Theo Công an Thanh Hóa cho biết, từ giữa năm 2013, do nợ nần vì lô đề, cờ bạc, “nữ quái” Quyên đã mua hai bộ quân phục cảnh sát và in phong bì hiện chữ “Công an Thành phố Thanh Hóa”. Sau đó Quyên cũng tự thảo ra các công văn cần tuyển người rồi tìm cách làm quen với những người có nhu cầu xin việc, thậm chí “nữ quái” này còn móc nối với những thân nhân có người thân phạm tội.

Để hóa trang, “nữ quái” Quyên còn tự xưng là Đào Thị Trúc giới thiệu về bản thân là cán bộ Công an Thành phố Thanh Hóa, cán bộ Công an tỉnh và báo Công an Thanh Hóa để nhận hồ sơ, nhận tiền xin việc, “chạy án” cho những người có nhu cầu.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cho đến khi bị bắt, Lê Thị Quyên khai nhận với cơ quan điều tra đã lừa đảo 3 người trên địa bàn TP Thanh Hóa và thị trấn Giắt (Triệu Sơn, TP Thanh Hóa) với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Cụ thể là chị T. ở thị trấn Giắt đã đưa Quyên 167 triệu đồng để xin việc cho con. Chị N. ở phố Triệu Quốc đạt (Điện Biên TP Thanh Hóa) cũng nghe lời dụ dỗ không ngần ngại đưa cho Quyên hơn 600 triệu đồng để “lo” cho con trai vào ngành công an.

Sau thời gian điều tra, cơ quan Công an TP Thanh Hóa có đủ căn cứ và bắt giữ “nữ quái” Quyên. Hiện Công an Thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời thông báo cho ai là nạn của Lê Thị Quyên sớm đến cơ quan Công an TP Thanh Hóa trình báo theo số điện thoại 0934501972 hoặc 0373.669275 để được giải quyết.

ĐẶNG TRUNG