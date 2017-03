“Nữ quái” giả trai lừa gần 60 triệu đồng

Trưa 21-8, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An (Long An), cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với Võ Thị Thu Nga (SN 1970, ngụ phường 4, TP Tân An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hàng xóm của Nga là Nguyễn Quốc Sang (SN 1974) bị bắt giam do có hành vi chiếm đoạt tài sản.



Ngày 10-8, Nga giả giọng nam nói tiếng miền Bắc điện thoại vào ĐTDĐ của chị Nguyễn Thị Ngọc Nhàn (SN 1973, vợ anh Sang), tự xưng mình đang làm trại tạm giam công an tỉnh, thấy hoàn cảnh của chị như vậy nên muốn giúp gặp mặt chồng và chạy án để Sang được giảm nhẹ hình phạt.



Để làm được chuyện này, chị Nhàn phải chi tiền gọi là bồi dưỡng cán bộ công tác chung. Khi chị Nhàn đồng ý, Nga bảo chị đem tiền đến điểm hẹn và đưa cho một phụ nữ.



Chị Nhàn vay mượn hai lần được 52 triệu đồng giao cho Nga nhưng vẫn không được gặp chồng. Hai lần tiếp theo chị phải chi thêm 6,5 triệu đồng. Khi đang nhận tiền từ chị Nhàn tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, Nga bị bắt quả tang.



Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận người thanh niên trên điện thoại cũng chính là thị giả giọng để tránh bị lộ tẩy.