Nữ quái hoãn án tù tiếp tục trộm cắp

Công an phường Bến Thủy, TP.Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Nhàn, SN 1980, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An về hành vi trộm xe máy.

Nữ quái chuyên trộm cắp Lê Thị Nhàn



Chiều 16-1, lợi dụng sơ hở của người trông xe tại khu vực Trường ĐH Vinh, Nhàn đã trộm xe máy BKS 38L3 – 3913 rồi đến gửi tại nhà giữ xe bệnh viện TP.Vinh. Sáng 17-1, khi Nhàn quay lại bãi gửi xe để lấy xe thì bị lực lượng công an bắt giữ.



Trước đó, cũng cùng thủ đoạn tương tự, Nhàn đã hai lần trộm xe máy tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Tháng 11-2012 TAND thị xã Thái Hòa đã tuyên phạt Lê Thị Nhàn bản án 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng vì nuôi con nhỏ nên được hoãn chờ thi hành án.