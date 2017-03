“Nữ quái” lừa chạy việc

Cách đây 2 năm, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Văn Thủy, trú ở quận Hoàng Mai quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Quyên, khi đó đang là nhân viên kế toán ở một công ty kinh doanh thực phẩm. Qua trò chuyện, Quyên “khoe” với anh Thủy rằng mình có khả năng lo cho các học sinh tốt nghiệp THPT vào công tác trong lực lượng công an nhân dân; chi phí khoảng 100 triệu đồng/trường hợp.

Được biết em trai Quyên cũng đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, nên anh Thủy tin vào những lời “giới thiệu” của Quyên. Một số người thân sau khi được anh Thủy cho biết Quyên có “khả năng” trên, đã nhờ anh Thủy chuyển cho Quyên số tiền chi phí để lo giúp con của họ vào công tác trong ngành công an.

Cụ thể, anh Thủy đã nhận của gia đình anh Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1992), trú ở huyện Nam Sách, Hải Dương 125 triệu đồng; gia đình anh Ngô Hoàng Trung, ở thành phố Hải Dương 100 triệu đồng; gia đình các anh Vũ Hoàng Bắc và Lê Trung Hiếu đều trú tại TP Hải Dương, mỗi người là 120 triệu đồng.

Tổng số tiền 465 triệu đồng của 4 trường hợp trên, anh Thủy đều chuyển hết cho Quyên. Khi nhận tiền, Quyên hứa trong tháng 3-2010 sẽ lo cho tất cả nhập học. Đến hẹn, không thấy Quyên thông báo kết quả, anh Thủy hỏi thì Quyên khất lần, rồi bặt tăm. Rơi vào tình thế “làm phúc phải tội”, liên tục bị thúc ép, đòi tiền, anh Thủy đã làm đơn đến Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Quyên.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, ngày 4-3, Cơ quan CSĐT - CAQ đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Quyên về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Quyên thú nhận bản thân không có khả năng xin việc và nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do nợ nần.

Trong thời gian làm việc tại một công ty chuyên phân phối thực phẩm, Quyên có đầu tư làm ăn dẫn đến thua lỗ nặng nhưng không cho gia đình biết, tự tìm cách giải quyết bằng “chiêu” lừa những người nhẹ dạ cả tin đang có nhu cầu xin việc để chiếm đoạt tài sản của họ… Ngoài anh Thủy, Quyên còn lừa anh Nguyễn Văn Quy, trú tại Hà Nội để xin việc vào Công ty Viettel với chi phí khoảng 80 triệu đồng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Vụ án đang được CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra.

Theo Trung Hiếu (ANTĐ)