“Nữ quái” lừa tiền tỉ bằng chữ ký, dấu giả

Đặng Thị Tuyết Thương đã làm giả con dấu của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng và chữ ký của ông Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) để lừa đảo hàng chục nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỉ đồng qua dự án xây dựng khu gia đình quân nhân Sư đoàn 372.

Qua điều tra ban đầu, ngoài làm giả con dấu, chữ ký ông Chiến, Thương và Đặng Văn Hiếu (chú họ của Thương) còn làm giả con dấu, chữ ký của nhiều lãnh đạo các sở, ban ngành để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Khi khám xét nơi ở của Thương tại tổ 24 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) vào ngày 19-6, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ giả mạo. Trong đó có nhiều bản hợp đồng đóng con dấu, chữ ký giả của một số lãnh đạo ban ngành TP Đà Nẵng để bán chung cư, điều chuyển công tác, xin việc… Các giấy tờ này Thương tự đánh máy, sao chép rồi làm giả chữ ký để đi “lòe” nạn nhân. Nhiều văn bản, quyết định của UBND TP, các sở, ban ngành, được Thương photocopy ra nhiều bản cất giữ tại nhà. Khi muốn làm một văn bản, hợp đồng giả, Thương cắt phần con dấu và chữ ký trên các văn bản thật rồi dán vào mang đi scan. Với thủ đoạn này, nhiều người thấy có dấu đỏ rõ ràng nên bị dính chiêu lừa của Thương và Hiếu.

Đặng Thị Tuyết Thương đang nghe đọc lệnh khám xét nhà. Ảnh: TT

Một cán bộ điều tra cho biết Thương và Hiếu đã tiêu xài hết toàn bộ khoản tiền chiếm đoạt được và không có khả năng hoàn trả.

Hay tin Thương bị bắt và khám xét nhà, nhiều nạn nhân đã đến tập trung trước cổng nhà đòi “tự xử” Thương. Do Thương đang nuôi con nhỏ nên cơ quan công an tạm thời cho Thương tại ngoại. Tuy nhiên, khi Thương về nhà mẹ tại xã Hòa Tiến (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nhiều nạn nhân bức xúc đòi xông vào hành hung nhưng được công an kịp thời can thiệp.

TẤN TÀI